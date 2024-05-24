«Лаборатория Касперского» предупреждает о мошеннической схеме по заработку криптовалюты на беге

Онлайн-мошенники создали ресурс, который мимикрирует под проект, работающий по модели Move-To-Earn (M2E), предупреждают эксперты «Лаборатории Касперского». Суть схемы, нацеленной на русскоязычных пользователей, такова: человек якобы должен авторизоваться в сервисе через Telegram-бот, получить виртуальные NFT-кроссовки и сдавать их в аренду бегунам, или «раннерам», и получать с этого комиссию. Однако в реальности злоумышленники выманивают таким образом деньги людей, рассчитывающих на лёгкий заработок.

Как выглядит скам-схема. Мошенники рекламируют в социальных сетях поддельный проект по заработку на криптовалюте. Чтобы к нему присоединиться, сначала нужно авторизоваться через Telegram-бот. На самом деле бот лишь отправляет потенциальной жертве ссылку на скам-сайт. Сам ресурс внешне напоминает один популярный M2E-проект и имитирует мобильное приложение, его дизайн адаптирован под смартфоны.

Когда человек переходит по ссылке, ему предлагают выбрать бесплатную модель NFT-кроссовок и отдать её одному из четырёх «раннеров», которые должны каждый день пробегать определённую дистанцию. У каждого на сайте есть небольшое описание: имя, возраст, страна и другие сведения.

На чём предлагается зарабатывать. Как уверяют авторы скам-схемы, пользователь будет получать на свой внутренний кошелёк 50% заработка «раннера» от пробежек. Доход от бесплатных кроссовок для пользователей якобы составляет 100 руб. в час. Чтобы его увеличить, предлагается купить другие, более редкие кроссовки: их стоимость варьируется от 199 до 5999 руб. Самая дорогая обувь должна приносить доход 2 тыс. руб. в час. Помимо этого, в проекте есть система бонусов, например, можно получить 200 руб. за подписку на Telegram-канал и 299 руб. за каждого приглашённого друга. Также бот регулярно публикует промокоды на кроссовки и сообщает об акциях. Заработок всех участников якобы обеспечивается за счёт торговли токеном Solana на бирже: чем больше игроков — тем выше курс токена.

Как крадут деньги. Когда человек захочет получить заработанное на проекте (вывести со счёта можно от 400 до 15 тыс. рублей), его попросят ввести номер банковской карты и указать желаемую сумму. Однако завершить транзакцию не получится — жертве сообщат, что ей не хватает 199 рубинов. Это внутренняя валюта проекта, которая необходима для вывода средств. Приобрести их предлагается за реальные деньги — перевести физическому лицу. В результате злоумышленники могут выманить от 199 до 995 руб. за покупку рубинов и до 5999 руб. — за более дорогие кроссовки. Пользователь при этом не получает ничего и рискует сохранностью своей платёжной информации.

«Мошенники часто спекулируют на теме криптовалют и NFT, поскольку у людей они могут ассоциироваться с лёгким заработком. Злоумышленникам даже не пришлось придумывать новую легенду — они взяли за основу существующий проект с продуманными условиями. Однако на моменте, когда предлагалось осуществить перевод физическому лицу, людям стоило задуматься. При этом скамеры активно монетизируют свои усилия — выманивают деньги и за более прибыльные кроссовки, и за рубины. Распространение таких схем ещё раз доказывает, что не стоит доверять слишком заманчивым предложениям», — сказала Ольга Свистунова, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

Чтобы защититься от онлайн-мошенничества, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют: не переходить по ссылкам от неизвестных источников, в том числе из сообщений в мессенджерах и электронной почте; критически относиться к предложениям быстрого обогащения и крайне щедрым акциям в интернете; не вводить свои личные и платёжные данные на непроверенных ресурсах; обратить внимание на то, куда вас просят перевести деньги, если физическом лицу — стоит насторожиться; обращать внимание на ошибки, опечатки, неаккуратную вёрстку — это один из признаков скама; использовать защитное решение, которое предупредит о попытке перехода по фишинговым ссылкам, а также о небезопасных финансовых операциях, такое как Kaspersky Premium.