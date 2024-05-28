ГК Softline объединяет усилия с UserGate для повышения безопасности цифровой экосистемы Softline Universe

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о партнерстве с UserGate, российским разработчиком экосистемы ИБ-решений. Это стратегическое сотрудничество нацелено на укрепление уровня защиты и обеспечение безопасности для клиентов, внедряющих решения цифровой экосистемы Softline Universe. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline

Партнеры объединят усилия для обеспечения полной защищенности в цифровом пространстве, опираясь на более чем десятилетний опыт работы UserGate в области сетевой безопасности по сервисной модели SECaaS. Благодаря интеграции технологий UserGate в экосистему Softline Universe клиенты получат доступ к управляемым инструментам защиты, обеспечивающим непрерывное функционирование и защиту ценных корпоративных данных.

«Мы рады объявить о партнерстве с UserGate, которое позволит нам усилить наши решения в области безопасности. Сотрудничество наших компаний позволит нам предоставлять клиентам всеобъемлющие решения по сетевой защите их цифровых активов, циркулирующих в экосистеме Softline Universe», — отметил Валентин Мартыненко, архитектор по информационной безопасности Softline Universe в ГК Softline.

«Для нас представляет большую ценность партнерство с ГК Softline. Интеграция наших решений в Softline Universe позволит достичь экосистеме еще большой зрелости в области управляемой информационной безопасности и способствовать выводу на рынок новых продуктов нашей экосистемы Сумма. Это подтверждает приверженность UserGate и нашего партнера к обеспечению клиентов передовыми решениями, соответствующими самым высоким стандартам безопасности», — отметил Артур Салахутдинов, руководитель направления MSSP UserGate.

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UserGate — российский разработчик программного обеспечения и микроэлектроники, который обеспечивает своими решениями информационную безопасность корпоративных сетей от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций с распределенной инфраструктурой. Основным подходом UserGate является разработка собственных технологий. Все продукты создаются внутри компании с использованием инструментов и методик разработки. Компания проектирует и производит собственные микросхемы, что позволяет выпускать решения с высокой производительностью, надежностью и уровнем доверия. UserGate предоставляет своим клиентам системы защиты компьютерных сетей, центров обработки данных и другой инфраструктуры от всевозможных интернет-угроз, незаконного проникновения, таргетированных атак, нарушений корпоративных политик.

ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 тыс. ИТ-производителей. ГК Softline является группой компаний, которая объединяет различные бизнес-вертикали в ключевых сегментах ИТ-рынка: «Софтлайн решения», AХОFT, «Девелоника», SL Soft (включает продукты Robin, Polymatica, «Цитрос», «Босс.Кадровые системы», «Преферентум», Robovoice, Soica), группа «Борлас», Bell Integrator, «Академия Softline», «Хабэко-Партнер» (ранее R.Partner), Softline ecommerce, Softline Digital и др.