Платформа мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl совместима с «Ред ОС»

Российская компания SafeTech, резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», получила от «Ред Софт» сертификат, подтверждающий, что решение PayControl совместимо с отечественной операционной системой «Ред ОС». Операционная система, установленная на сервер, стабильно и корректно работает с платформой мобильной аутентификации PayControl и обеспечивает обработку поступающих данных. Об этом CNews сообщили представители SafeTech.

PayControl — платформа мобильной аутентификации и электронной подписи, которая позволяет клиентам удобно и безопасно подтверждать свои транзакции в каналах дистанционного банковского обслуживания. PayControl обеспечивает защиту от основных видов мошенничества, связанных с «перевыпуском» SIM-карты, фишингом, подменой документа, социальной инженерии и т.д.

Решение удобнее и безопаснее, чем классические средства подтверждения (USB-токены, SMS и push- коды, и т.д.). Чтобы пользоваться PayContro, достаточно нажать на экран смартфона и операция по списанию средств будет проведена. Процедура верификации платежа занимает две секунды.

В PayControl используется асимметричная криптография, безопасное хранение ключей электронной подписи, гарантируется контроль целостности подписанного документа, визуализация данных перед подтверждением, риск скоринг устройства и т. д., благодаря которым обеспечивается безопасность подтверждения транзакций.

«Ред ОС» – российская операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций. Импортонезависима, обладает интуитивно понятным интерфейсом, большим набором офисных приложений и постоянно пополняющимся стеком совместимых продуктов.

«Ред ОС» сертифицирована ФСТЭК России и может применяться в организациях с высокими требованиями к информационной безопасности и сохранности персональных данных (до первого класса включительно). Безопасность работы «Ред ОС» обеспечивается применением встроенных средств защиты, а также наложенных средств защиты от технологических партнеров «Ред Софт».

При разработке «Ред ОС» используются принципы безопасной разработки. Выполняется постоянный мониторинг и устранение уязвимостей.

Дарья Верестникова, коммерческий директор SafeTech: «Для наших клиентов – кредитных организаций импортозамещение - не просто красивый слоган, а острая необходимость. Миграция с иностранной на отечественную ОС банковского софта – всегда стресс и мы рады, что можем немного облегчить своим клиентам этот переход. PayControl может переехать на «Ред ОС» практически бесшовно».

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт»: «Операционная система «Ред ОС» широко используется компаниями из разных отраслей, в том числе и в кредитных организациях, поскольку способна обеспечить универсальное рабочее пространство для пользователей с самыми разными задачами и потребностями. На сегодняшний день PayControl с «Ред ОС» полностью совместим. Мы рады, что, переходя на отечественную операционную систему кредитным организациям не потребуется отказываться от привычного решения для подтверждения транзакций или ждать появления новой версии».

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«Ред Софт» — российский разработчик программного обеспечения. Портфель компании включает экосистему решений для организации и управления ИТ-инфраструктурой, а также прикладные продукты, которые обеспечивают основу автоматизации государственных информационных систем. Экспертиза компании основана на более чем 15-летнем опыте разработки решений для крупных заказчиков из государственного и коммерческого сектора. Заказчики компании «Ред Софт» — это госкорпорации, органы государственной власти, представители бизнеса из всех отраслей экономики: от тяжелой промышленности, металлургии, нефтегазовой отрасли до кредитно-финансовых организаций, телекома, ритейла, медицины, образования и предпринимательства.

SafeTech — российский разработчик решений для защиты систем дистанционного банкинга, электронного документооборота, а также для работы с инфраструктурой открытых ключей. Компания работает на рынке 12 лет, ее продукты внедрены более чем 70 банках, включая 10 крупнейших. Компания отмечена 13 индустриальными премиями, в том числе как «Самая инновационная компания в финансовой сфере».