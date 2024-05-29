Вышла новая версия программного комплекса информационной безопасности «Сакура»

Вышла новая версия программного комплекса информационной безопасности «Сакура», номер 2.33.5. Оптимизирована работа «Агента Сакура» на ОС семейства macOS, улучшена работа отчетов, добавлена поддержка OpenVPN Connect, реализованы другие функциональные возможности

В новой версии пересмотрена интеграция с OpenVPN и добавлена возможность использования клиента OpenVPN Connect для стабильной работы интеграции с ПК «Сакура».

Реализовано общее представление «Агента Сакура» для всех поддерживаемых операционных систем (Windows, Linux, macOS), чтобы оперативно информировать пользователей о состоянии защиты их рабочего места

Оптимизирована работа «Агента Сакура» на операционных системах семейства macOS, что существенно увеличило скорость и надежность работы «Агента» на этих ОС

Повышено удобство работы с программой – улучшена работа отчетов, добавлены дополнительные возможности фильтрации и оптимизирована работа с Active Directory.