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Возможности натива для web-адаптива. SafeTech выпустила специализированный мобильный браузер SFERRA

Российская группа компаний SafeTech, резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», выпустила новый продукт – специализированный мобильный браузер SFERRA с расширенными возможностями, который позволяет устранить все недостатки адаптивного web-сервиса и превратить его в полный аналог нативного приложения на смартфоне. Об этом CNews сообщили представители SafeTech.

Использование SFERRA для работы с личном кабинетом организации дает возможность использовать FaceID/TouchID для входа, отправлять клиентам push-сообщения, подтверждать операции с помощью электронной подписи (встроена в браузер), получать доступ к контактной книге и камере. При использовании SFERRA сохраняется возможность собирать Fingerprint (информацию об устройстве клиента), контролировать jailbreak/root (разрешение на установку приложений из недостоверных источников), собирать данные о геолокации. Все это в совокупности повышает безопасность использования web-приложений на смартфоне и повышает удобство использования web-сервисов.

Персонализация личного кабинета в SFERRA происходит уже после скачивания приложения пользователем посредством конфигурационного файла, передаваемого через DeepLink, а сам браузер является независимым средством доступа к web-ресурсам. Его код не содержит URL, относящихся к тем или иным организациям.

При этом SFERRA работает как привычный браузер: все обновления и бизнес-функциональность происходят на сервере организации и загружаются как web-страницы. Не нужно постоянно обновлять в сторах нативную функциональность мобильных приложений.

«Сейчас многие организации, банки в первую очередь, планируют переходить с мобильных приложений на адаптивный web. Для одних это единственный способ сохранять мобильность в силу отсутствия возможности размещать свои мобильные приложения, для других – упрощение разработки. При этом абсолютно всем необходимо сохранять клиентский опыт, функции безопасности, доступ к контактной книге и многое другое, что невозможно реализовать в обычном браузере. При использовании SFERRA все эти проблемы нивелируются и организация получает все возможности натива для своего web-адаптива», - отметила коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.

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