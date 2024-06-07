Станислав Кузнецов, Сбербанк: создание единой системы антифрода снизит масштаб телефонного мошенничества на 80-90%

Борьба с телефонным мошенничеством требует объединения усилий финансовых структур и регулятора, телекоммуникационных компаний и правоохранительных органов при ужесточении наказания для лиц, занимающихся преступной деятельностью. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Речь шла о том, что необходимы законодательные инициативы, регулирующие порядок предоставления сим-карт и ответственность за их неправомерное использование. С другой стороны, не менее важно повышать цифровую грамотность граждан. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Станислав Кузнецов: «Тема телефонного мошенничества чрезвычайно актуальна для нашей страны. Сегодня это огромная отрасль с миллиардными оборотами, с колоссальным числом вовлеченных в преступную деятельность людей и миллионами пострадавших. Тем не менее многие кредитные организации научились бороться с этим злом. В «Сбере», например, эффективность составляет 99,8%. Наши алгоритмы искусственного интеллекта с высочайшей точностью определяют, что идет мошенническая операция, и мы можем ее блокировать».

По словам Станислава Кузнецова, одна из необходимых мер — выявление так называемых дропов, то есть людей, которые участвуют в выводе преступно полученных средств. При этом деньги выводятся по-разному, даже с помощью компьютерных игр. По словам спикера, сегодня около 2 млн человек являются дропами. «Сбер» умеет эффективно определять таких преступников, как используя собственные антифрод-системы, так и сотрудничая с телекомами.

Станислав Кузнецов: «Если говорить о телекомах, то с большой четверкой идет активное взаимодействие. Однако в стране действует около 650 региональных компаний, ряд из которых не уделяет проблеме внимания. Происходит то, что мы называем отсутствием управления защитой. Идет бесконтрольная продажа сим-карт для граждан зарубежья — для этого требуется лишь идентификация по ID-карте, которую можно очень быстро подделать. Это целый бизнес, целая отрасль. Следует продавать сим-карты только по паспорту. Но это предложение пока только обсуждается. Для борьбы с телефонным мошенничеством нам надо объединить усилия финансовых организаций, которые имеют антифрод-системы лучшего качества, лучшие возможности и состыкованы с FinCERTом Банка России. Такие же комплексы должны возникнуть у телекомов, и в системе правоохранительных органов. В идеале их надо связать в единую систему, где все участники получали бы одномоментно информацию о мошенничестве, украденном телефонном номере, о том, где точно находятся преступники. Такой подход мог бы резко уменьшить масштаб противоправных действий на 80–90%. И, конечно, надо серьезно ужесточать наказание преступникам, дропам в том числе. Тогда мы вместе, единым фронтом сможем победить это зло».