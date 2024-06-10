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ГК Softline включит Privacy Box в экосистему Softline Universe

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, провела интеграцию решения Privacy Box от компании B-152 в свою экосистему Softline Universe. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Softline Universe — это экосистема, доступная по подписке и предлагающая преднастроенный комплект программного и аппаратного обеспечения от российских производителей с гарантией совместимости и технической поддержки. Внедрение Privacy Box, продукта для автоматизации ведения реестра процессов обработки персональных данных, позволит пользователям экосистемы усилить безопасность своей информации и защитить ее от угроз.

Privacy Box предоставляет способ учета и оценки рисков при обработке персональных данных в реальном времени. Это решение интегрируется с другими инструментами платформы Softline Universe, обеспечивая комплексную защиту информации и соответствие требованиям законодательства о защите персональных данных.

«Мы постоянно стремимся расширять возможности нашей экосистемы, добавляя новые инструменты и решения, которые помогут нашим клиентам улучшить безопасность и эффективность своих бизнес-процессов. За счет этого Softline Universe продолжает укреплять свои позиции ведущей платформы для цифровой трансформации, предоставляя клиентам инновационные решения, способствующие росту и развитию их бизнеса», — отметил архитектор по информационной безопасности платформы Softline Universe Валентин Мартыненко.

«Я уверен, интеграция Privacy Box в экосистему Softline Universe принесет значительные преимущества пользователям, существенно улучшив процессы управления персональными данными. Наш продукт не только упрощает соблюдение требований законодательства, но и обеспечивает структурирование и актуализацию данных в реальном времени. Это критически важно для крупных организаций, стремящихся к эффективному и безопасному управлению информацией», — сказал Егор Кузнецов, коммерческий директор B-152.

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