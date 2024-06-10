MWS запустила сервис для защиты корпоративных учетных записей клиентов

MTS Web Services (MWS) (входит в группу МТС) дополнила портфель решений по кибербезопасности облачным сервисом многофакторной аутентификации (MFA) от «МТС Red». Сервис позволяет защитить компании от взломов и утечек данных, вызванных атаками на учетные записи сотрудников, а также снизить затраты на управление доступом к ИТ-ресурсам компаний.

По данным исследователей, в ходе более 80% атак хакеры взламывают компанию благодаря тому, что ее сотрудники используют ненадежные или уже «утекшие» пароли. Поскольку больше половины пользователей используют один и тот же пароль для нескольких учетных записей, даже утечки данных из популярных интернет-сервисов могут повышать риски взлома корпоративных аккаунтов. Для защиты от таких атак используется технология многофакторной аутентификации, которая теперь стала доступна из облака MWS.

Использование сервиса многофакторной аутентификации «МТС Red» позволит заказчикам подключить защиту за несколько дней, а также при необходимости быстро и гибко масштабировать решение на территориально удаленные филиалы компании. Сервисная модель исключает капитальные затраты на инфраструктуру и внедрение, а единый личный кабинет администратора сокращает затраты на штат специалистов, которые осуществляют мониторинг доступа пользователей к корпоративным ИТ-системам.

Сотрудники компаний, использующих сервис, смогут получать коды второго фактора несколькими способами: с помощью аппаратных и программных генераторов одноразовых паролей (ОТР), через SMS, звонки, Telegram и электронную почту. Администратору сервиса доступен личный кабинет, в котором можно задать тип аутентификации для конкретной системы или отдельных пользователей, а также управлять всем жизненным циклом токенов.

Многофакторная аутентификация совместима с основными типами подключений: VPN, VDI, RDP, облачными и веб-приложениями, а также соответствует стандартам безопасности CIS Controls, PCI DSS, ISO 27001. За счет мультиплатформенного открытого стека технологий сервис может быть интегрирован с другими корпоративными системами, в том числе с технологией единого входа (SSO).

«Количество атак на инфраструктуру клиентов кратно растёт с каждым годом. Один из самых простых методов проникновения в нее основан на слабых или украденных паролях. Многофакторная аутентификация – простой и эффективный способ снижения рисков за счет необходимости использовать дополнительные параметры при входе в систему. Использование сервиса MFA также позволит высвободить ресурсы ИТ-отдела компаний, так как благодаря нему можно легко организовать мониторинг удаленного подключения на предприятия любого размера. А использование облака MWS позволит снизить нагрузку на ИТ-системы компаний и ускорить внедрение сервиса», – отметил директор по продуктам MWS Михаил Тутаев.

«По прогнозам аналитиков «МТС Red» к 2027 г. объем российского рынка многофакторной аутентификации может вырасти на 80% по сравнению с 2023 г. – до 5,6 млрд руб. Основной спрос на решения MFA в России в настоящее время наблюдается со стороны финансового и нефтегазового секторов, а также сфер промышленности и энергетики. Эта технология – базовая мера защиты корпоративных учетных записей, и мы рады, что теперь она доступна широкому кругу клиентов MWS, которые смогут получить ее из единого окна – вместе с другими облачными сервисами, необходимыми для развития и защиты бизнеса от киберугроз», – сказал руководитель направления многофакторной аутентификации компании «МТС Red» Василий Огнев.