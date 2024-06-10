Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности Бизнес
|

НКК защитит инвестиции в комплексную безопасность в сотрудничестве с ведущим страховщиком России

«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) подписала меморандум о стратегическом партнерстве со «Страховым Домом ВСК». Цель сотрудничества – снижение рисков при развитии и расширении НКК, а также повышение качества страхования проектов в сфере комплексной промышленной безопасности. Об этом CNews сообщили представители НКК.

Меморандум о стратегическом партнерстве подписали генеральный директор «Страхового Дома ВСК» Александр Тарновский и генеральный директор НКК Евгений Закрепин. В рамках соглашения компании будут совместно вырабатывать решения по страхованию рисков, возникающих при реализации инвестиционных проектов в сфере комплексной промышленной, компьютерной и цифровой безопасности. Стороны намерены консультировать, всесторонне поддерживать друг друга, обмениваться опытом и совместно искать пути решения возникающих локальных задач.

«Реализация проектов в сфере комплексного обеспечения безопасности связана с привлечением большого числа ресурсов, компетенций и бизнес-юнитов. Наша задача – защитить имущественные ценности, дать нашим партнерам и клиентам гарантии, что их усилия и вложения дадут целевой бизнес-эффект. Мы обеспечим эту защищенность в сотрудничестве с одним из сильнейших игроков страхового рынка России. В рамках нашего партнерства мы будем применять и развивать передовые инструменты страхования, которые обеспечат надежную финансовую защиту материальных и нематериальных активов», – сказал Евгений Закрепин.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Шифровальная банда атакует серверы через взломанные VPN

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Россияне создали мощный ПАК для резервного копирования. В основе – отечественное ПО и современное «железо»

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Опасный троян-шифровальщик научился работать в Linux и теперь бьет по средам виртуализации VMware

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G — фотовызов 2024

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Обзор HUAWEI WiFi AX2 Новый: умный роутер с Wi-Fi 6

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще