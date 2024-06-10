Обновление Bi.Zone Secure DNS: повышение прозрачности трафика и управляемости сервиса

Новая версия Bi.Zone Secure DNS предоставляет пользователям расширенные возможности для контроля DNS-трафика, включая обнаружение DGA (domain generation algorithm), а также усовершенствованную функциональность личного кабинета. Это позволяет повысить видимость трафика и облегчить управление безопасностью. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Одна из ключевых проблем кибербезопасности — сетевые угрозы через протоколы системы доменных имен (DNS). Несмотря на то что эта система критична для работы большинства организаций, 79% компаний, по данным Bi.Zone, не отслеживают DNS-трафик, из-за чего образуется слепая зона в защите.

«Мы стремимся создать инструмент, который позволяет взглянуть на DNS-трафик с разных сторон: как с точки зрения безопасности компании, так и с точки зрения общего контроля того, что происходит в ИТ-инфраструктуре. Наше намерение отражено в новой версии Bi.Zone Secure DNS: точность выявления DGA-доменов в 96% случаев помогает эффективнее обнаруживать связь между зараженными устройствами и управляющим сервером злоумышленника, а расширенная аналитика в личном кабинете решения позволяет проще находить теневые ИТ и аномальные активности», — отметил Дмитрий Царев, руководитель управления облачных решений кибербезопасности Bi.Zone.

Основные изменения, которые произошли в сервисе Bi.Zone Secure DNS

Усовершенствование механизмов видимости и контроля DNS-трафика. Внедрение нового метода обнаружения DGA. Он позволяет определять сложные техники генерации доменов и детектировать активность злоумышленников. Это происходит благодаря специально разработанному механизму, в основе которого лежит машинное обучение на базе 100 различных утилит и фреймворков C2 (command and control), а также серии тестов на вредоносном ПО.

Доработка алгоритмов обнаружения DNS-туннелей. Обновление предотвращает риск кражи данных через DNS-туннели, которые задействуют особенности EDNS0 — расширения протокола DNS. В разработке мер против этого нового вектора атаки участвовала команда анализа защищенности Bi.Zone. Также расширился список утилит, чьи DNS-туннели детектирует и блокирует Bi.Zone Secure DNS: добавились Sliver, Pupy RAT, Metasploit, White Snake и еще более 10 программ.

Увеличение эффективности аналитических функций и ведения отчетности

Внедрение системы журналирования DNS-запросов. Новая функциональность позволяет пользователям не только контролировать посещаемые веб-ресурсы, но и отслеживать информацию об атаках и прочей подозрительной активности.

Разработка публичных API. Теперь пользователям доступна как аналитика, так и управление настройками сервиса. В новой версии это реализовано при помощи вызова API-функций.

Создание личного кабинета для локальной версии поставки решения. Он позволяет работать с сервисом и просматривать статистику в удобном интерфейсе. Обновление соответствует требованиям к полной on-prem-интеграции со стороны многих компаний, включая государственные организации и банки.

Оптимизация работы сервиса

Время разрешения доменных имен снизилось до 5–10 миллисекунд благодаря внедрению принципа single responsibility для компонентов Bi.Zone Secure DNS. А время проверки безопасности доменных имен сократилось до 20 миллисекунд за счет улучшенной интеграции с Bi.Zone Threat Intelligence — порталом данных об актуальных киберугрозах. Это же позволило увеличить производительность решения втрое и обеспечить еще большую отказоустойчивость. Кроме того, обновление ликвидирует угрозу, связанную с DoS-атаками из-за ошибки в DNSSEC — пакете расширений безопасности протокола DNS.