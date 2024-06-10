«Ростелеком» планирует реконструировать систему оповещения населения Республики Тыва

Компания «Ростелеком» и правительство Республики Тыва намерены подписать соглашение о сотрудничестве по проекту реконструкции системы оповещения населения. До конца 2024 г. оператор связи планирует установить специальные технические средства в 70 населенных пунктах региона. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Современные комплексы будут автоматически принимать и перенаправлять сигналы сирен и речевую информацию с пункта управления единой диспетчерской службы до жителей Тувы.

«Монтаж оборудования — это финальный этап. До этого предстоит получить разрешения на использование земельных участков, согласовать места размещения оборудования в административных зданиях, обеспечить подключение к электроснабжению, организовать проводные каналы связи, радиоканалы и GSM. Это комплексный проект, который потребует высокой вовлеченности и оперативности всех его участников», — отметил Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома».

Финансирование будет осуществляться в рамках государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014–2025 гг.». Общая сумма инвестиции составит около 430 млн руб.

«Сейчас в Туве функционируют 43 единицы оконечного устройства, а требуется 246. Общий охват населения системой оповещения составляет 12,9%, при реализации проекта этот показатель должен достигнуть 85%, что соответствует федеральным нормативам», — сказал Владислав Ховалыг, глава Республики Тыва.

С момента ввода в эксплуатацию и до 2029 г. «Ростелеком» будет нести обязательства по техническому обслуживанию установленных аппаратных комплексов.