МТС ID предотвратила 200 нарушений ПДД несовершеннолетними в Казани

МТС сообщает о блокировке свыше 200 аккаунтов несовершеннолетних пользователей кикшеринга «МТС Юрент» в Казани за две недели с момента его интеграции с сервисом аутентификации MTC ID. Всего в российских регионах было заблокировано около 4000 таких аккаунтов, из которых больше всего выявлено в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В «МТС Юрент» МТС ID обеспечивает быструю авторизацию и проверку возраста владельцев аккаунтов, поскольку правила кикшеринга запрещают пользоваться электросамокатами лицам младше 18 лет. Анализ базы клиентов происходит в режиме реального времени, передача информации о дате рождения происходит при аутентификации в зашифрованном виде в привязке к номеру телефона аккаунта. Сам процесс безопасен для клиента, так как данные не передаются в открытом виде, сервис получает только маркер о соответствии пользователя заданным критериям. Данные о заблокированных пользователях никуда не передаются.

«2024 год «МТС Юрент» объявил «Годом безопасного самоката» — это внутренняя стратегия компании, направленная на повышение культуры и безопасности поездок. Минимизация случаев использования самокатов лицами, не достигшими 18-летнего возраста, — одно из важнейших направлений работы. Благодаря МТС ID мы уже начали блокировать аккаунты детей в приложении, а для взрослых, которые будут передавать им управление шеринговыми самокатами, повысили штраф до 10 тыс. руб. Мы продолжим и дальше совершенствовать методы борьбы с такими нарушениями», — сказал генеральный директор «МТС Юрент» Иван Туринге.

МТС ID предоставляет единый доступ к приложениям и цифровым решениям, упрощая вход и обеспечивая безопасность данных с помощью современных шифрований. Он интегрируется с любыми платформами. К примеру, благодаря интеграции «МТС Юрент» с МТС ID и МТС Pay пользователи получили возможность бесшовного входа в приложение, быстрого старта поездки и оплаты поездок с помощью баллов кэшбека. При этом авторизация с помощью МТС ID работает и для абонентов других операторов.