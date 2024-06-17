«Инфосистемы Джет» провела комплексную оценку соответствия «Новикома» требованиям ЦБ РФ и стандарта PCI DSS

Специалисты ИТ-компании «Инфосистемы Джет» завершили комплексный проект по анализу защищенности «Новикома» и оценке его соответствия требованиям положений Банка России, стандартов ГОСТ 57580.1 и PCI DSS v.3.2.1. По итогам проекта дочерний банк «Ростеха» подтвердил высокую степень соответствия строгим нормативам в области информационной безопасности в финансовом секторе.

Специалисты ИТ-компании «Инфосистемы Джет» провели обследование бизнес-систем, ИТ-инфраструктуры и процессов ИБ, а также выполнили анализ защищенности внутреннего и внешнего периметра. В рамках проекта было проведено 90 интервью и проанализировано более 1,5 тыс. свидетельств выполнения требований.

Оценка соответствия нормативным требованиям Центрального банка России является обязанностью финансовых учреждений и проводится один раз в два года. Однако в целях обеспечения высокого уровня безопасности Новиком привлекает внешнего партнера для ежегодного проведения аудита.

Положения Центрального банка России № 683-П, № 719-П, № 802-П определяют технологические меры, обеспечивающие безопасность проведения финансовых операций. Одним из требований положений является реализация технических и организационных мер национального стандарта ГОСТ 57580.1. За невыполнение указанных требований регулятор вправе наложить санкции вплоть до отзыва лицензий.

Также специалисты компании «Инфосистемы Джет» подтвердили соответствие «Новикома» международному стандарту безопасности платежных карт.

PCI DSS — это международный стандарт безопасности, созданный специально для защиты данных платежных карт.

Стандарт содержит комплекс из более чем 250 различных требований. Их должны придерживаться все организации, которые хранят, обрабатывают и передают данные карт платежной системы «Мир». Соответствие «Новикома» этому стандарту говорит о том, что банк поддерживает информационную безопасность на высоком уровне и его клиенты могут быть спокойны за данные своих карт при совершении различных банковских операций, например переводов.

Подтвердить соответствие банка стандарту PCI DSS могут только компании, обладающие статусом QSA (Qualified Security Assessor). Поэтому для реализации проекта была выбрана «Инфосистемы Джет». Дополнительно Новиком получил рекомендации по новой версии стандарта PCI DSS v4.0, чтобы заблаговременно подготовиться к следующей сертификации.

«Ежегодно мы делаем десятки подобных проектов для крупных российских банков. С Новикомом мы работали впервые, специалисты заказчика были заинтересованы в проекте, оперативно и ответственно дорабатывали свою ИТ-инфраструктуру, — сказал Александр Гон, руководитель группы аудита PCI DSS компании “Инфосистемы Джет”. Комплексная проверка позволила сэкономить время заказчика и дать полное представление о нынешнем состоянии ИБ в организации. Сейчас мы поддерживаем связь с сотрудниками банка и консультируем их по возникающим вопросам».