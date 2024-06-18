«Базис» в два раза сократил сроки проведения испытаний собственных решений для ФСТЭК

«Базис», российский разработчик решений для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг, сократил срок прохождения испытаний ФСТЭК России с шести до трех месяцев. Это стало возможным благодаря внедрению в компании инструментов безопасной разработки и активной работе специалистов вендора в Центре исследований безопасности системного ПО, созданного на базе ИСП РАН по инициативе ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили представители «Базис».

Сертифицированные решения обязаны проходить испытания в связи с внесением изменений в сертифицированное ранее средство защиты информации (СЗИ) после каждого значимого обновления. Процесс проверки ФСТЭК может занимать около полугода, из-за чего выход сертифицированной версии откладывается, а вместе с этим может откладываться и получение новой функциональности продукта его заказчиком. Выбранный командой «Базиса» подход к разработке экосистемы позволил компании выпускать новые релизы продуктов, сертифицированные и нет, с минимальной разницей во времени. В частности, решение для защиты систем виртуализации и облачных платформ Basis Virtual Security и платформа для управления виртуальными средами Basis Dynamix прошли испытания всего за три месяца.

Basis Virtual Security и Basis Dynamix ранее были сертифицированы по четвертому уровню доверия на соответствие требованиям ФСТЭК к средствам виртуализации. Достижение столь высокого уровня и получение сертификата стали возможным благодаря использованию методов безопасной разработки и существующим в Basis Virtual Security средствам обеспечения информационной безопасности. Решение «Базиса» позволяет управлять доступом к информационным системам (ИС), реализует технологию единого входа (single sign-on, SSO) в ИС, контролирует целостность средств виртуализации, обеспечивает многофакторную аутентификацию, регистрирует события безопасности и т.д. В целом, предлагаемые Basis Virtual Security инструменты реализуют подавляющее большинство технических мер защиты виртуальной среды.

Сертифицированные Basis Dynamix и Basis Virtual Security можно использовать в: государственных информационных системах (ГИС) до первого класса защищенности; информационных системах персональных данных (ИСПДн) до первого уровня защищенности; автоматизированных системах управления технологическим процессом (АСУ ТП) до первого уровня защищенности; информационных системах общего пользования второго класса; значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) до первой категории значимости.

«Для того, чтобы продукт мог называться защищенным, недостаточно единожды получить сертификат – после выхода каждого обновления нужно проходить испытания на соответствие стандартам ФСТЭК, а это серьезно задерживает релиз. Команде «Базис» в сотрудничестве с ИСП РАН и НТЦ Фобос-НТ удалось выстроить вокруг продуктов такой процесс безопасной разработки и проектирования, что новый релиз может проходить испытания всего за три месяца вместо полугода. В совместных планах у нас еще большее сокращение сроков, а также дальнейшее повышение безопасности разработки: «Базис» является активным участником Центра исследования безопасности системного ПО, и проводимые работы по статическому и динамическому анализу исходных кодов регулярно приводят к выявлению и исправлению дефектов. Одним из последних успехов стало выявление уязвимости высокого уровня критичности BDU-2024-04430. Все это говорит о правильности выбранного компанией подхода к разработке и зрелости наших продуктов. Заказчики могут быть уверены, что решения «Базиса» создают безопасную основу для динамической инфраструктуры их организации», – сказал Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис».