ГК Mont предложит партнерам решение для автоматизации управления доступом Ikod

В линейке вендоров ГК Mont появилась новая компания – казахстанский производитель программного обеспечения Ikod. Разработчик создает ИТ-решения для автоматизации производственных процессов. В портфеле Mont будут представлены два продукта Ikod – IDMX и IDMX Lite.

Автоматизированная система управления учетными записями и контроля прав доступа IDMX позволяет из единого центра контролировать и совершать подключение как внешних, так и внутренних систем и сервисов. Концепция решения состоит из описания базовой модели распределения доступа – матрицы доступа, системы управления учетными данными (IDM), портала самообслуживания и технологии единого входа (SSO).

IDMX легко синхронизируется с HR-системами, что позволяет автоматически настроить предоставление доступа сотрудникам в соответствии с кадровыми событиями.

«Решение Ikod для автоматизации процессов внутри предприятия позволяет одновременно повысить уровень информационной безопасности и сократить операционные издержки. За счет сотрудничества с Mont мы рассчитываем, что еще больше российских компаний сможет воспользоваться нашими продуктами, которые подходят для организаций любого масштаба», – сказал Елдар Тажиев, руководитель по развитию партнерской сети Ikod.

IDMX Lite — специализированное приложение для хранения согласованных данных о профилях должностей и уровнях доступа. Система обеспечивает структурированную модель доступов для сопоставления ролей и полномочий, контроль в случае их конфликта, а также поддерживает интеграцию с кадровыми системами и автоматическую выгрузку данных из других систем для корректной работы IDM.

«Мы рады сотрудничеству с новым казахстанским вендором – Ikod предлагает российскому рынку современные решения для автоматизации и управления доступами в корпоративных информационных системах. Программное решение будет востребовано нашими партнерами, которые стремятся достичь эффективности в бизнес-процессах, а также заботятся о безопасности данных своих сотрудников», – сказал Александр Галдобин, руководитель отдела по работе с вендорами ИБ Mont.