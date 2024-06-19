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Девелопер Setl Group организовал процесс безопасной разработки, внедрив продукты Positive Technologies

Российский девелопер Setl Group выстроил процесс безопасной разработки с помощью PT Application Inspector и PT BlackBox — статического и динамического анализаторов кода. С помощью этих решений компания проверяет исходный код своих веб-приложений, чтобы обнаружить и устранить уязвимости еще на этапе разработки. Продукты Positive Technologies сканируют и выявляют потенциальные угрозы в 20 веб-ресурсах девелопера.

Девелопер успешно использует решения Positive Technologies для защиты инфраструктуры (MaxPatrol 8 и PT Application Firewall), а для построения безопасной разработки компания выбрала PT Application Inspector и PT BlackBox. Комбинация статического и динамического анализа дает максимальный результат: PT Application Inspector точно выявляет слабые места в исходном коде веб-ресурса, а PT BlackBox обнаруживает уязвимости и ошибки окружения приложения во время его выполнения — в процессе сканирования анализатор моделирует поведение атакующего, который не знает, как устроен сам код.

«Развертывание PT Application Inspector и PT BlackBox не требует больших усилий: буквально за один день можно получить готовое решение, которое легко встроить в цикл разработки, — отметил генеральный директор Setl Tech Сергей Староверов. — Наиболее наглядно увидеть пользу от продуктов можно при первичном сканировании, когда анализаторы находят большое количество уязвимостей, которые долгое время оставались без внимания».

Девелопер использует решения для проверки 20 веб-приложений, в том числе официального сайта и внутренних корпоративных порталов. Прежде чем новая версия любого из них станет доступна пользователям, безопасность изменений проверяют на тестовом сервере.

«За последние три года в 63% случаев именно веб-приложения становились исходным вектором атаки хакеров. Внедрение PT Application Inspector и PT BlackBox позволит Setl Group поддерживать безопасность веб-приложений на высоком уровне начиная с этапа разработки», — отметил Иван Соломатин, руководитель развития бизнеса защиты приложений Positive Technologies.

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