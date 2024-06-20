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Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов внедрил «СёрчИнформ КИБ» для контроля передачи данных

Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов внедрил средство информационной безопасности «СёрчИнформ КИБ». Предприятие остановило выбор на решении вендора в 2023 г. после тестирования систем нескольких разработчиков. Об этом CNews сообщил представитель компании «СёрчИнформ».

Главные задачи, которые завод поставил перед «СёрчИнформ КИБ», – усилить комплексную защиту, чтобы предотвращать риски, связанные с распространением конфиденциальной информации, персональных данных, клиентских баз и другой информации, а также инциденты внутренней безопасности.

«Ранее в этих целях завод использовал решение другого производителя. Но с КИБ увидели, какие еще бизнес-процессы, элементы инфраструктуры могут потенциально подвергнуться опасности, и усилить их контроль. КИБ позволяет эффективнее работать на предупреждение инцидентов и своевременно выявлять нарушения», – сказала Елена Болотова, главный специалист по информационной безопасности ЕЗ ОЦМ.

Встроенные политики безопасности изначально учитывают отраслевую специфику, включают множество параметров – и могут адаптироваться под нужды конкретной организации. А гибкий поиск и широкие возможности расследований позволяют выяснять больше деталей нарушения.

«Также в пользу выбора «СёрчИнформ КИБ» сыграли простое внедрение с сохранением инфраструктуры сети и скорость реагирования вендора на наши запросы. Специалисты техподдержки всегда на связи, оперативно отвечают на все вопросы», – сказала Елена Болотова.

«Когда заказчик переходит с одного решения на другое, у него уже есть четкое понимание требований к системе. У клиента стоит цель – расшить возможности и оптимизировать работу с помощью нового продукта. И КИБ с этим справляется, поскольку мы регулярно увеличиваем возможности программы по запросам клиентов. Например, недавно мы «пересобрали» пользовательский интерфейс КИБ для компаний, которые хотят использовать возможности DLP для повышения ИБ-грамотности сотрудников: предупреждать их об угрозах и напоминать о правилах безопасности, оперативно давать разрешения на доступ к устройствам и документам», – отметил руководитель отдела аналитики «СёрчИнформ» Алексей Парфентьев.

«СёрчИформ КИБ» – полностью российская разработка, сертифицирована ФСТЭК и входит в реестр отечественного ПО.

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