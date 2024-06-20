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К началу отпускного сезона у волгоградцев на 67% вырос спрос на камеры с искусственным интеллектом

Цифровая экосистема МТС зафиксировала в собственной розничной сети пиковый интерес к камерам видеонаблюдения и датчикам движения в Волгоградской области. К началу сезона отпусков спрос на камеры и датчики, которые помогают следить за безопасностью домов и квартир удаленно, вырос в регионе на 67% по сравнению с 2023 г. С начала 2024 г. самый высокий спрос на системы безопасности пришелся на май. По мнению аналитиков МТС, это связано с желанием жителей региона обезопасить жилье в сезон летних отпусков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Лидером продаж стал бренд Xiaomi с долей в 68%. Самый высокий спрос был на камеры с искусственным интеллектом, способным распознавать лица. На такие устройства пришлось более 60% от всех продаж. В течение года в МТС ожидают появления устройств, работающих от солнечных батарей, что позволит увеличить среднее время работы камер видеонаблюдения без подзарядки.

«Растущий спрос и широкое распространение камер видеонаблюдения и датчиков среди волгоградцев связаны с удобством и, безусловно, с тем, что технологии становятся все более доступными для покупателей. С начала года средняя цена снизилась на 2% до 3078 руб. Особенно актуальными такие покупки становятся в сезон отпусков, когда волгоградцы, находясь вдали от дома, стараются обезопасить свои владения», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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