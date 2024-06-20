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МТС спроектировала крупнейший в России проект видеонаблюдения для безопасности в торговых центрах

ПАО «МТС» сообщает о том, что сервис «МТС Видеонаблюдение» в рамках стратегического партнерства с УК «Сампа» оборудовали видеонаблюдением первые пять торговых центров компании – ТРЦ «Июнь» в Мытищах, ТРЦ «Июнь» в Санкт-Петербурге, ЦДР «Дом Про Дом» в Уфе, ТРЦ «Июнь» в Череповце и ТРЦ «Июнь» в Красноярске. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В течение трех недель интеллектуальная система видеонаблюдения была реализована одновременно в пяти регионах на совокупной площади объектов более 400 тыс. кв. метров.

Торговые центры получили кастомное решение для видеонаблюдения, а также новые технологичные камеры от ведущего мирового производителя Hikvision. «Умные» камеры обеспечивают обзор до 360° и высокой четкостью изображения, обладают поворотным механизмом и могут изменять угол обзора в режиме патрулирования. Специальное ПО позволяет подключаться к камерам удаленно из любой точки.

«Мы видим рост спроса со стороны бизнеса на комплексные решения видеоанаблюдения. В частности, только в МТС за последний год спрос со стороны бизнеса на системы видеонаблюдения вырос более чем в 1,5 раза. Основные тренды здесь – переоснащение по последнему слову техники, а также поиск решений, способных обеспечить и качественное наблюдение, и аналитику. МТС предлагает решения как для крупного бизнеса – технологическое и охранное «умное» видеонаблюдение с возможностью автоматического отслеживания инцидентов, так и решения для малого и среднего бизнеса. Для УК «Сампа» мы реализовали решение, которое обеспечит высокий уровень безопасности посетителей торговых центров по всей России», — отметил руководитель направления VAS-услуг Владимир Архипенко.

«Реализация этого проекта в сотрудничестве с МТС – очень ценный опыт и для нас, и для всей индустрии в целом. Он показал, что возможно в максимально сжатые сроки наладить функционирование сложной цифровой системы сразу на нескольких больших объектах. Успешное тестирование проекта создает предпосылки для его внедрения в гораздо более крупном масштабе — это важный источник данных, позволяющий провести качественное исследование особенностей потребительского траффика», – уточнил генеральный директор УК «САМПА» Георгий Найденов.

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