Получено заключение ФСБ России на криптопровайдер для блокчейн-платформ ViPNet CryptoSmart

Компания «ИнфоТеКС» сообщает о получении положительного заключения ФСБ России о соответствии ViPNet CryptoSmart требованиям к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, классов КС1 (исполнение 1) и КС2 (исполнение 2), и требованиям к средствам электронной подписи (ЭП), утвержденным приказом ФСБ России от 27.12.2011 года №796, установленным для классов КС1 (исполнение 1) и КС2 (исполнение 2). Срок действия заключения – до 20 мая 2029 г. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

ViPNet CryptoSmart – криптопровайдер, предназначенный для защиты распределенных реестров и смарт-контрактов при помощи криптографических алгоритмов ГОСТ и используемый для встраивания в блокчейн-платформы на базе Hyperledger Fabric.

ViPNet CryptoSmart обеспечивает юридическую значимость транзакций и смарт-контрактов с использованием квалифицированной электронной подписи и инфраструктуры открытых ключей. Продукт использует действующую PKI-инфраструктуру, заказчику не нужно расходовать средства на поддержку параллельной инфраструктуры удостоверяющих центров. Интегрированный в блокчейн-платформу ViPNet CryptoSmart необходим при обработке информации, подлежащей защите в соответствии с законодательством России: персональных данных, медицинской информации, коммерческой тайны, финансовой и кредитной информации, нотариальных данных, аудиторских, страховых и прочих данных.

Криптопровайдер уже применяют в линейке продуктов компании АО «Промышленные Криптосистемы» (ГК «ИнфоТеКС») для управления производственно-логистическими цепочками и взаиморасчетами, в том числе с применением цифровых финансовых активов (ЦФА). Один из таких инструментов – платформа для цифровых сделок «Контрактиум», которая обеспечивает конфиденциальное и юридически значимое взаимодействие между контрагентами. Также компания разработала систему управления распределенными реестрами и смарт-контрактами «Хауберк» для операторов промышленных и финансовых сетей, которая упрощает их развертывание и эксплуатацию.