Ideco NGFW выходит на юго-восточный рынок Азии

Ideco провела переговоры о выходе на азиатский рынок и заключила соглашение с партнером Global IT для развития продаж в юго-восточном регионе. Об этом CNews сообщили представители Ideco.

Первым шагом компании стало сотрудничество с индонезийскими партнерами, которые искали решение для госструктур и выбрали виртуальную платформу Ideco NGFW после проведения пилотного проекта и тестирования. Индонезия, как и Россия, стремится отказаться от иностранных решений и изучает российские аналоги. Ideco предложила оптимальное ценообразование для индонезийского рынка.

В первую очередь будут запущены виртуальные и программные решения, а в будущем рассматривается возможность производства программно-аппаратных комплексов на месте с местным партнером.

«После анализа комплаенса было решено, что Ideco выходит на индонезийский рынок с текущим решением, так как жестких требований к комплаенсу в госсекторе Индонезии нет. В будущем мы будем адаптировать решение под местные требования с помощью партнеров. Цель — занять 30-50% рынка в первый год, оценивая результаты по количеству пилотных проектов в разных отраслях. В июле планируется презентация Ideco на крупном государственном мероприятии в Индонезии. По итогам первого года будет определена доля рынка, которую мы сможем занять в сравнении с конкурентами», — сказал Дмитрий Хомутов, директор Ideco.

Российским вендорам выгодно выходить на юго-восточный рынок: динамичный экономический рост региона создает благоприятную почву для развития бизнеса, спрос на российский софт, а географическая близость России к юго-восточным странам способствует развитию торговых и экономических связей. Выход на этот рынок поможет российским вендорам повысить свою конкурентоспособность на глобальном уровне.