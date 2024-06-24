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Злоумышленники крадут логины и пароли от почты под видом представителей компании из Дубая

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую фишинговую схему, в которой атакующие пытаются украсть учетные данные от почтового ящика. Она нацелена на российских пользователей, вероятно — на представителей небольших компаний, сегмента МСБ. Злоумышленники под видом главы отдела закупок дубайской компании интересуются наличием некоего продукта или аналогичной модели. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Детали в теле письма не уточняют, но оставляют ссылку, по внешнему виду похожую на файловый хостинг. На нем якобы можно увидеть подробности заказа на поставку. Если потенциальная жертва перейдет по ссылке, то попадет на поддельную страницу авторизации популярного почтового сервиса. Все введенные на таком ресурсе данные получают атакующие. Это открывает им доступ к почтовому аккаунту, всем письмам и данным в нем, а также к другим сервисам, привязанным к скомпрометированному адресу, если код подтверждения приходит именно на почту.

Письмо написано на русском языке и не содержит опечаток. Но все же можно заметить красные флаги. Во-первых, сообщение прислано не с корпоративной почты, а с личного адреса с популярным почтовым доменом. Во-вторых, отправитель обращается на «ты» (письмо начинается со слова «Привет»), это тоже должно насторожить, ведь сообщение составлено как официальный запрос.

«Злоумышленники часто маскируют фишинговые рассылки под деловую переписку. Сотрудники компаний, особенно если речь идет про небольшие организации, рады появлению новых клиентов и, вероятно, могут менее критично относиться к наполнению письма. Мы напоминаем, что любые сообщения, связанные с просьбами ввести конфиденциальную информацию, требуют особой бдительности. Старайтесь не переходить по подозрительным ссылкам, особенно из писем от неизвестных отправителей. Используйте надежные уникальные пароли для всех учетных записей и во всех сервисах, где возможно, включайте двухфакторную аутентификацию. Это позволит снизить риски потерять доступ к аккаунтам», — сказал Роман Деденок, эксперт «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности.

Чтобы не стать жертвой фишинговых атак, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям не доверять письмам с незнакомых ящиков, особенно когда речь идет о личных данных, денежных операциях и подозрительных вложениях, даже если визуально похоже, что письмо пришло от организации с хорошей репутацией, а компаниям — установить надежное защитное решение, которое автоматически будет отправлять подобные письма в спам, а также регулярно проводить для сотрудников тренинги по кибербезопасности, обучать их распознавать техники социальной инженерии.

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