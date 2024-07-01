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Количество атак на Innostage увеличилось в 10 раз

За последнюю неделю июня 2024 г. количество атак на публичные ресурсы ИТ-компании Innostage увеличилось в 10 раз.

По данным мониторинга Innostage SOC CyberART, в целом за июнь 2024 г. количество заблокированных атак составило 21 898, пиковые значения приходятся на 24 и 25 июня 2024 г. Среди хакерских действий преобладают попытки разведки инфраструктуры. Также за последнюю неделю в автоматический бан улетели 10 внешних IP-адресов. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

12546 из несостоявшихся инцидентов ИБ (свыше 57% от общего числа) совершались из России. Это объясняется тем, что 26 мая 2024 г. Innostage запустила собственную программу Bug bounty в режиме открытых кибериспытаний. Такой формат призывает этичных хакеров к реализации недопустимого события – кражи 2000 руб. со счета компании за вознаграждение в размере 5 млн руб. При этом допустимо действовать любыми методами и инструментами в рамках УК РФ. Высокая активность независимых исследователей кибербезопасности говорит о повышенном интересе к программе и, в конечном итоге отвечает целям ее проведения – повышению уровня киберустойчивости бизнеса. Впрочем, часть из них также может производиться и российскими злоумышленниками.

В остальных 43% случаев – это красный хакерский трафик. География атакующих представлена странами: Испания (2231), Гонконг (1015), Норвегия (132), Великобритания (89), США (32), Германия (21), Нидерланды (8) и Турция (3). В отношении еще 5811 событий привязка к конкретному государству не обнаружена.

Усиление количества и мощности хакерской активности в адрес Innostage подтверждает тренд, подмеченный киберразведкой Innostage SOC CyberART еще в начале 2024 г.: под прицелом большинство крупных отечественных ИТ-интеграторов, которых хакерские группировки пытаются использовать как точку проникновения в ИТ-инфраструктуру их заказчиков.

Компания Innostage выполняет проекты по системной интеграции и отвечает не только за собственную безопасность, но и за своих заказчиков. В целях повышения своей цифровой устойчивости она стала первым системным интегратором, запустившим багбаунти в режиме кибериспытаний.

Для дестабилизации обстановки злоумышленники могут также использоваться ложные заявления о взломах инфраструктуры ИБ-компаний или интеграторов. Для минимизации бизнес-рисков, до появления точной информации об инциденте специалисты Innostage SOC CyberART рекомендуют предпринять ряд мер. А именно: ограничить сетевой доступ в/из инфраструктуру потенциально атакованной компании, заблокировать учетные записи, выданные ей в рамках предоставления доступов, обновить свои учетные данные в сервисах компании, а также инициировать мероприятия по оценке возможности распространения вредоносной активности в рамках каналов взаимодействия с компанией.

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