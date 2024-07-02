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«Газинформсервис» прошла аккредитацию в качестве удостоверяющего центра

Компания «Газинформсервис» успешно прошла аккредитацию в качестве удостоверяющего центра (УЦ) и теперь имеет возможность оказывать услуги по проверке иностранной электронной подписи.

Решение было принято правительственной комиссией, уполномоченной на принятие решения об аккредитации удостоверяющих центров, (протокол №7 от 26 июня 2024 г.).

«Газинформсервис» уже получил аккредитацию по новым требованиям к аккредитованным УЦ в 2021 году. Повторная аккредитация подтверждает соответствие всем требованиям, установленным к аккредитованным удостоверяющим центрам федеральным законом от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи». Компания продолжит предоставлять весь комплекс услуг аккредитованного удостоверяющего центра.

Новым шагом стала возможность оказывать услуги по проверке иностранной электронной подписи. Компания предоставила в Минцифры России обновленный «Порядок реализации функций удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей», который включает услуг проверки действительности электронной подписи. Теперь «Газинформсервис» сможет не только оказывать услуги «классического» УЦ (согласно перечню услуг, изложенному в статье 13 часть 1 и статье 15 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи»), но и услуги по проверке иностранной электронной подписи, согласно положениям статьи 7, часть 4.

Сергей Кирюшкин, советник генерального директора – начальник удостоверяющего центра «Газинформсервиса» отметил: «Мы рады подтвердить свой статус надёжного удостоверяющего центра. Повторное получение аккредитации подтверждает высокий уровень профессионализма и надежности компании в сфере электронной подписи. Теперь мы можем не только выдавать квалифицированные сертификаты, но и проверять иностранные электронные подписи. Таким образом, в 2024 г. мы сделали еще один шаг на пути повышения качества услуг обеспечения трансграничного пространства доверия».

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