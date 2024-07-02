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В «Кибер Бэкап Персональный» добавлены новые инструменты

Компания «Киберпротект» выпустила обновление «Кибер Бэкапа Персонального», решения для резервного копирования на домашних компьютерах. В новой версии добавлено два полезных инструмента: Экспериментальный режим, в котором можно выполнять любые операции, а затем отменить изменения, и возможность подключать локальные резервные копии как виртуальные диски. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

В экспериментальном режиме можно выполнять любые потенциально опасные операции, такие как изменение системных настроек, установка обновлений системы, драйверов и незнакомых приложений, открытие почтовых вложений от неизвестных отправителей или посещение веб-сайтов с потенциально опасным контентом.

После выполнения этих операций пользователь решает, сохранить ли изменения или отменить их. В случае отмены изменений система вернется к состоянию до начала эксперимента. Экспериментальный режим предоставляет пользователям возможность тестировать изменения в системе без риска потери данных или повреждения операционной системы. Это особенно полезно для тех, кто хочет попробовать новые настройки или установить незнакомые приложения, но опасается возможных негативных последствий.

Подключение бэкапов в качестве виртуальных дисков – это полезная функция, которая позволяет пользователям быстро получить доступ к данным, хранящимся в резервных копиях, без необходимости восстанавливать их на компьютер. Пользователи смогут подключать локальные резервные копии, содержащие разделы или целые диски. После подключения в системе появится новый диск для каждого подключенного раздела. Содержимое образа можно просматривать в режиме «только чтение» с помощью «Проводника» или других файловых менеджеров.

«Кибер Бэкап Персональный» — система резервного копирования для домашних пользователей, которая позволяет создавать резервные копии данных и хранить их на физических носителях или в облаке. Помимо своей основной функции решение предлагает широкий набор инструментов для работы с данными, дисками и системой в целом. Так, пользователи могут создавать загрузочные диски и проводить их проверку, клонировать диски, создавать специальные защищенные разделы для резервных копий, удалять данные с дисков без возможности восстановления и многое другое. Экспериментальный режим и возможность подключения бэкапов в качестве виртуальных дисков дополнили этот набор инструментов.

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