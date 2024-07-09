Staffcop и «Газинформсервис» подтвердили совместимость своих продуктов для улучшения анализа киберинцидентов

«Атом Безопасность» (бренд Staffcop) и «Газинформсервис» подтвердили корректность совместного функционирования программного комплекса Ankey ASAP и системы Staffcop Enterprise на основании совместных испытаний.

Соответствующий сертификат был подписан руководителями компаний.

Иван Хаустов, генеральный директор «Атом Безопасность», сказал: «Теперь клиенты, которые уже используют один из комплексов, могут быть уверены, что интеграция с другим продуктом пройдет гладко, что сократит время и расходы на внедрение и минимизирует риски простоев. Для специалистов в сфере инфобезопасности наше сотрудничество означает больше возможностей для выстраивания гибких и надежных систем. Они также смогут эффективно комбинировать решения для усиления защиты корпоративных данных».

Роман Пустарнаков, заместитель генерального директора – руководитель департамента организации работ с заказчиками компании «Газинформсервис», отметил: «Подтвержденная совместимость продуктов позволяет улучшить качество мониторинга и анализа инцидентов ИБ. Благодаря интеграции Ankey ASAP и Staffcop Enterprise, ИБ-специалисты могут более эффективно обнаруживать и реагировать на угрозы, используя инструменты для выявления подозрительных действий и расширенную поведенческую аналитику. Это способствует улучшению общей стратегии информационной безопасности компании и повышает уровень защиты от киберугроз».