«Кибердом» и «Биржа ИБ и IT-стартапов»: новый альянс крупных ИБ-проектов

Мультифункциональное пространство «Кибердом» стало партнером «Биржи ИБ и IT-стартапов», специального проекта «Делового Петербурга» и компании «Газинформсервис». Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

«По сути дела, ровно половину своей жизни, 8 часов в день, не считая времени на сон, мы с вами теперь живем не в реальности, а в кибермире. То есть если взять известную всем со школы пирамиду Маслоу, то ступень под названием «безопасность» сегодня наполовину становится «кибербезопасностью», которая настолько плотно вошла в нашу жизнь, – отметил гендиректор «Кибердома» Сергей Калмыков. – «Кибердом» помогает, в том числе, кибербез-стартапам доносить свои идеи на понятном для всех языке: через впечатления, эмоции, ощущения и чувства. Именно поэтому мы поддерживаем проект «Биржа ИБ и ИT-стартапов».

«Это далеко не первый проект, который мы реализуем в партнерстве с «Кибердомом». Мы первые открыли двери «Кибердома» в рамках форума GIS DAYS осенью прошлого года. Сегодня у нас на повестке еще ряд проектов, в том числе и «Биржа ИБ и IT-стартапов». Уверен, что в нашем ИБ-комьюнити такие коллаборации несут пользу не только их участникам – однозначно выиграют и сами стартапы, участвующие в нашем проекте и в целом активно развивающаяся отрасль кибербеза», – сказал эксперт компании «Газинформсервис» и амбассадор «Кибердома» Григорий Ковшов.