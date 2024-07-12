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ГК Softline интегрирует передовую российскую платформу для защищенного обмена файлами MFlash в экосистему Softline Universe

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о внедрении MFlash, российской платформы для защищенного обмена файлами и доступа к данным, в экосистему Softline Universe. Интеграция платформы соотносится со стратегией ГК Softline по развитию решений отечественных ИТ-производителей в области информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Softline.

MFlash — это платформа, разработанная для обеспечения безопасности при обмене файлами и доступе к корпоративным данным. Интеграция платформы в экосистему Softline Universe позволит заказчикам повысить уровень защиты информации и оптимизировать работу с данными.

Softline Universe — это платформа, которая предоставляет доступ к экосистеме интегрированных приложений, вычислительным мощностям и инфраструктурным ресурсам через Интернет. Помимо инфраструктуры и ПО, в состав программно-аппаратного решения также входят техническая поддержка и образовательные программы. Услуги и приложения могут быть легко масштабированы в зависимости от трансформирующихся бизнес-задач.

«ГК Softline продолжает реализовывать стратегию по развитию отечественных ИБ-решений, и в рамках нее планирует укреплять партнерские отношения с вендором, — сказал Валентин Мартыненко, архитектор по информационной безопасности ГК Softline. — Интеграция платформы в экосистему Softline Universe значительно расширяет возможности заказчиков по безопасной работе как внутри компании, так и с контрагентами. Защита файлов происходит с использованием передовых технологий, за счет чего обеспечивается максимальная безопасность и эффективность передачи».

«Мы рады началу партнерства с ГК Softline по направлению Softline Universe, поскольку оно открывает новые рынки и возможности для развития. Командная синергия позволит эффективнее обеспечивать информационную безопасность заказчиков, реализовывать импортозамещение и цифровую трансформацию их бизнеса. Совместными усилиями мы вносим вклад в развитие отечественного ИБ-рынка», — сказал Владимир Емышев, директор по развитию ООО «МСофт».

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