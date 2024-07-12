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Пентестеры центра кибербезопасности УЦСБ нашли критичные уязвимости в ПО известных компаний

Старшие специалисты по анализу защищенности УЦСБ Дмитрий Зубарев и Влад Дриев обнаружили критичные уязвимости в программных продуктах компаний-разработчиков международного уровня. Уязвимости были официально зарегистрированы в базе данных общеизвестных уязвимостей CVE, а также отмечены в «зале славы разработчика».

Дмитрий Зубарев нашел девять уязвимостей в блоке распределения питания Aten PE6208.

Влад Дриев обнаружил две уязвимости в устройствах внутренней связи BAS-IP, за что был внесен в «зал славы разработчика».

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) – это глобальный каталог известных уязвимостей и дефектов безопасности, которым пользуются эксперты по информационной безопасности всех стран.

Для того чтобы уязвимость включили в CVE она должна соответствовать следующим критериям: уязвимость должна быть исправлена; разработчик продукта с найденной уязвимостью должен признать, что она имеет негативные последствия для безопасности; уязвимость затрагивает только одну кодовую базу. Если уязвимость связана с ошибками в библиотеках, протоколах или стандартах, то CVE назначается для каждого затронутого продукта.

Получить зарегистрированные CVE – это очень почетно для каждого специалиста по анализу защищенности и, конечно, очень важно для компаний-разработчиков.

Прохор Садков, руководитель направления анализа защищенности УЦСБ, сказал: «Обнаружить и зарегистрировать уязвимости наши специалисты смогли благодаря активному взаимодействию с партнерами и разработчиками продуктов. Приглашаем российских производителей ИТ-продуктов к сотрудничеству, в рамках которого эксперты центра кибербезопасности УЦСБ могут провести тестирование ПО или оборудования для выявления возможных уязвимостей. Независимое тестирование на проникновение способствует своевременному выявлению и устранению недостатков в защищенности цифрового продукта — это повышает его надежность и безопасность, а также укрепляет доверие пользователей и репутацию разработчика».

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