Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

Российская DLP-система «Стахановец‎» вышла на рынок Белоруссии  

Система защиты данных от утечек и мониторинга персонала «Стахановец‎» получила сертификат Оперативно-аналитического центра при Президенте Белоруссии. Об этом CNews сообщили представители компании «Стахановец‎».

Заключение подтвердило, что комплекс соответствует требованиям нормативно-правовых актов Белоруссии и может использоваться не только в коммерческих организациях, но и в государственных учреждениях.

Для выдачи сертификата белорусские эксперты провели независимую проверку «Стахановец‎». Для этого была предоставлена актуальная десятая версия системы защиты данных от утечки и мониторинга персонала. Комплекс прошел испытания, подтвердив работу всех заявленных функциональных возможностей. По результатам тестирования был выдан сертификат BY/112 02.02.

Сертификация — обязательное условие, действующее в рамках законодательства Белоруссии. Согласно ему, все продукты, попадающие на локальный рынок, должны получить национальное подтверждение на соответствие.

«Ранее у нас были успешные пилотные проекты на территории Республики и мы наблюдали высокий интерес к российским системам в сфере обеспечения информационной безопасности. Поэтому получение сертификата Оперативно-аналитического центра при Президенте Белоруссии было логичным шагом для работы на данном рынке‎», — сказал СЕО «Стахановец‎» Александр Канатов.

В сфере защиты информации и контроля эффективности персонала «‎Стахановец» работает 15 лет. У компании более 18 тыс. заказчиков, среди которых государственные структуры, некоммерческие учреждения, небольшой частный бизнес и крупные отраслевые организации.

На территории Белоруссии представлять «‎Стахановец» будут сервисный ИТ-дистрибьютор Axoft International и доверенный партнер Next Network.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

В российских телефонах Digma нашли встроенный вирус. Он очень опасен, обнаружить его непросто

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

США больше не нужны. «Лаборатория Касперского» уходит из страны и увольняет персонал

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Сменился гендиректор в разработчике криптографической защиты «КриптоПро»

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte с экраном нового поколения

6 причин, почему изогнутый дисплей бесполезен

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70: флагман среди субфлагманов?

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона
Показать еще