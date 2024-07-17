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R-Vision TDP подтвердил соответствие стандартам кибербезопасности Белоруссии

Компания R-Vision, разработчик систем кибербезопасности, объявила, что комплекс технологий цифровой имитации элементов ИТ-инфраструктуры для раннего обнаружения и предотвращения кибератак R-Vision TDP прошел сертификацию Оперативно‑аналитического центра при Президенте Белоруссии (ОАЦ). Сертификация была проведена в соответствии с техническим регламентом ТР 2013/027/BY. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

Сертификат соответствия стандартам кибербезопасности Белоруссии подтверждает, что R-Vision TDP соответствует высоким требованиям к безопасности информационных технологий, установленным в стране. Это делает продукт более востребованным для организаций, работающих в Республике Беларусь или имеющих там филиалы. Номер сертификата: BY/112 02.02. ТР027 036.01 01394.

Сертификат соответствия ОАЦ позволяет использовать R-Vision TDP: на критически важных объектах информатизации (КВОИ); в государственных информационных системах; в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами; в информационных системах, обрабатывающих персональные данные.

R-Vision продолжает процесс сертификации своих решений в Белоруссии, стартовавший в 2024 г. В частности, компания намерена подтвердить, что R-Vision Vulnerability Management (VM) – система автоматизации процесса управления уязвимостями – также соответствует требованиям кибербезопасности Белоруссии.

«В Республике Беларусь наблюдается тенденция к увеличению спроса на технологии защиты от киберугроз. Это обусловлено растущим числом кибератак и необходимостью обеспечения безопасности информации. Компании, работающие в различных отраслях экономики, осознают важность защиты своих данных и выбирают надежных разработчиков систем кибербезопасности, — сказал Камиль Баймашкин, заместитель исполнительного директора R-Vision. — Получение сертификата соответствия Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ) становится одним из ключевых критериев при выборе вендора технологий ИБ для компаний, которые заинтересованы в усовершенствовании защиты своей ИТ-инфраструктуры. R-Vision всегда обеспечивает безопасность своих клиентов в соответствии с лучшими мировыми практиками. Получение еще одного сертификата ОАЦ Республики Беларусь подтверждает зрелость и надежность технологий R-Vision».

На сегодняшний день R-Vision TDP — это уже четвертый продукт компании R-Vision, прошедший сертификацию в Белоруссии. До этого другие продукты компании, включая R-Vision SGRC, R-Vision SOAR и R-Vision TIP, уже были одобрены Оперативно-аналитическим центром при Президенте Белоруссии (ОАЦ) в соответствии с техническим регламентом ТР 2013/027/BY.

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