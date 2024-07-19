Positive Technologies: 8 из 10 опрошенных компаний могут пропустить кибератаку из-за недостатков мониторинга инфраструктуры

Слепые зоны в мониторинге ИТ-инфраструктуры остаются в 93% опрошенных Positive Technologies российских организаций. Только 7% компаний контролируют все источники событий в своей инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Positive Technologies провела опрос на тему мониторинга источников событий информационной безопасности (средства защиты информации, службы каталогов Active Directory, почтовые серверы, веб-журналы, операционные системы устройств) в инфраструктуре компаний. Исследование с участием 100 компаний показало, что 83% организаций в ходе такого мониторинга сталкиваются с проблемами или не осуществляют его вовсе из-за отсутствия ресурсов.

В исследовании представлены компании из ключевых отраслей экономики. Большая часть опрошенных — представители ИТ-компаний (37%), которые оказывают услуги по мониторингу ИБ крупным организациям. Почти треть (28%) респондентов являются представителями государственных структур. Финансовый сектор, нефтегазовую отрасль, телеком, медиа, фармацевтическую промышленность представляют 35% участников. Среди опрошенных более трети компаний (36%) имеют от 100 до 1000 источников мониторинга.

Среди основных проблем при мониторинге событий респонденты выделили следующие: «поток от источника событий информационной безопасности пропадает» (28%), «источник становится недоступным» (26%), «события ИБ теряются» (17%). Еще 7% сообщили, что вообще не мониторят источники из-за отсутствия ресурсов.

В среднем опрошенные компании мониторят 65,5% всех источников событий. Только 7% организаций отслеживают события со всех источников. Остальные опрошенные мониторят только часть источников, оставляя таким образом слепые места в своей инфраструктуре. Из них 38% объяснили это тем, что их компаниям не хватает ресурсов, еще столько же респондентов не видят в этом необходимости, а 24% объяснили отсутствие полного мониторинга слишком большим числом активов и огромным объемом неинформативного трафика.

Исследование также показало, что у компаний нет единой методологии в вопросах подключения источников и определения степени их важности. Большинство опрошенных отслеживают только критически важные источники, которые определяют самостоятельно. Уровень важности источника 36% опрошенных оценивают исходя из степени влияния на бизнес-процессы, 31% ориентируются на положение источника в инфраструктуре, 18% оценивают этот критерий субъективно, ориентируясь на свой опыт.

«Основной вывод, который удалось сделать, — что компаниям зачастую не на что ориентироваться при подключении источников для мониторинга. Все инфраструктуры разные, и всегда следует учитывать специфику, но не хватает базовой, простой и понятной инструкции, какие объекты инфраструктуры и в каком порядке подключать к мониторингу. Нужно стремиться к тому, чтобы не просто сделать процесс прозрачным, но и частично автоматизировать его, переложив рутинную работу на SIEM-систему», — отметила Анастасия Коннова, менеджер по продуктовому маркетингу MaxPatrol SIEM, Positive Technologies.