Объем отгрузок Positive Technologies в I полугодии составил 4,9 млрд руб. Компания подтверждает планы по отгрузкам на 2024 г. в диапазоне от 40 до 50 млрд руб. при сохранении маржинальности бизнеса

Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив») в I полугодии увеличила объем инвестиций в разработку и развитие функционала продуктов и решений на 80% до 4,1 млрд руб, по сравнению с 2,3 млрд руб. за аналогичный период 2023 г. Общий объем отгрузок клиентам Positive Technologies в первом полугодии составил 4,9 млрд руб. Компания анонсировала старт продаж PT NGFW, межсетевого экрана нового поколения. Также была представлена первая коммерческая версия метапродукта MaxPatrol Carbon. Начало массовых отгрузок новых продуктов, от которых ожидается существенный вклад в увеличение объема отгрузок, планируется на IV квартал 2024 г., что соответствует исторической сезонности бизнеса компании. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Традиционно пик отгрузок приходится на последний квартал ввиду особенностей системы бюджетирования и цикла закупок дорогостоящих ИТ-решений. В этом году Positive Technologies ожидает усиления концентрации продаж в последние месяцы года: к фактору сезонности добавляется начало активных продаж новых перспективных продуктов — PT NGFW и MaxPatrol Carbon.

Positive Technologies продолжает расширять команду профессионалов, привлекая лучшие кадры с рынка. Количество сотрудников компании с начала года увеличилось на 478 человек и впервые превысило 2,7 тыс., большинство из которых — разработчики и эксперты в области информационной безопасности. В первом полугодии были существенно расширены команды, работающие над разработкой метапродуктов, PT NGFW и других новых продуктов, а также MaxPatrol SIEM и MaxPatrol VM, обеспечивших 32% и 17%, соответственно, от общего объема отгрузок первого полугодия.

Рост команды позволяет ускорять вывод на рынок новых продуктов, обеспечивать максимально быстрое обновление и постоянное улучшение результативности работы действующих продуктов и решений. Обновленный продукт MaxPatrol VM получил возможность анализировать защищенность веб-приложений и выявлять уязвимости в ПО, запущенном с помощью инструмента контейнеризации. Также вышла новая версия флагманского продукта MaxPatrol SIEM. Главное в релизе — результативное выявление атак, ML-помощник и минимум рутины в работе аналитиков.

Positive Technologies в I полугодии 2024 г. представила новый сервис PT Knockin для проверки защищенности корпоративной электронной почты. В июле продукт был внесен в единый реестр российского ПО. Несколько продуктов компании первыми в своих классах получили отметки ИИ (использование искусственного интеллекта) в реестре отечественного ПО — MaxPatrol SIEM, PT Sandbox, PT NAD.

В рамках реализации планов по масштабированию бизнеса и укреплению технологического лидерства Positive Technologies принимала участие в ключевых федеральных и отраслевых событиях. Участие в таких мероприятиях позволяет привлекать лучших экспертов, увеличивать узнаваемость бренда, масштабировать бизнес, привлекать новых заказчиков.

В I полугодии Positive Technologies дважды выплатила дивиденды акционерам. Общая сумма выплат по итогам 2023 г. составила 6,547 млрд руб., что составляет 75% от чистой прибыли без учета капитализируемых расходов (NIC). Сумма выплаченных дивидендов за 2023 г. на 75% превосходит сумму выплат, произведенных годом ранее. По результатам первых шести месяцев акции компании вошли в топ-5 по динамике роста среди бумаг основного индекса Мосбиржи. С июня акции Positive Technologies включены в базу расчета субиндекса пенсионных накоплений.

Рейтинговые агентства АКРА и «Эксперт РА» подтвердили высокий уровень финансовой стабильности и надежности компании, установив кредитный рейтинг на уровне AA(RU) / ruAA. Присвоение высокого рейтинга предшествовало выпуску облигаций на сумму пять млрд руб. сроком на три года, осуществленному в рамках диверсификации долгового портфеля и замещения краткосрочных кредитов долгосрочными облигациями.

В марте Positive Technologies конкретизировала планы по дополнительной эмиссии акций в 2024 г., реализуемой в рамках политики работы с капиталом. Объем дополнительного выпуска в этом году составит 7,9%. В настоящий момент компания реализует необходимые корпоративные действия, которые позволят завершить выпуск акций в IV квартале 2024 г.

В апреле компания объявила планы отгрузок на 2024 г. в коридоре 40—50 млрд руб. при сохранении маржинальности бизнеса по управленческой чистой прибыли (NIC) на уровне 30%. По результатам работы за шесть месяцев Positive Technologies подтверждает ранее сформулированные прогнозы.