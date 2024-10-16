Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Софт Безопасность Госрегулирование Пользователю Стратегия безопасности Цифровизация Техника
|

Научились у россиян. Американцы пользуются «Касперским» в обход его запрета в США. Помогают методы, применяемые в России

Жители США продолжают пользоваться ПО «Лаборатории Касперского», несмотря на его запрет и выдворение компании из страны. Американцы не желают переходить на альтернативные решения и используют хорошо известные россиянам методы получения доступа к запрещенным ресурсам. С их помощью они приноровились обновлять базы данных антивируса и тем самым оставаться защищенными от вредоносного ПО.

Подумаешь, какой-то там запрет правительства

Жители США продемонстрировали свое истинное отношение к приказам своих властей. Как пишет портал TechCrunch, они совершенно не собираются отказываться от «Антивируса Касперского» лишь просто потому, что так их заставляет поступить американское правительство.

В начале лета 2024 г. власти США приняли решение о тотальном запрете использования ПО «Лаборатории Касперского» на территории страны, в том числе и на ПК обычных пользователей. В начале осени 2024 г. ограничения вступили в силу, но очень многие пользователи не стали мириться с этим.

CNews писал, что в сентябре 2024 г. на ПК жителей США вместо «Антивируса Касперского» автоматически установился никому неизвестный антивирус UltraAV с такой же ценой подписки. Судя по всему, они установили «Касперского» повторно, а для получения новых антивирусных баз используют тот же метод, что широко применяется в России для посещения запрещенных сайтов.

27_10_23_kaspersky_700.jpg
«Лаборатория Касперского»
Санкции и геополитика волнуют американцев в меньшей степени, нежели собственная кибербезопасность

Применяя этот способ, американцы скачивают обновление российского антивируса и продолжают активно пользоваться им – многие считают его лучшим в своем классе.

Все за одного

Нельзя точно сказать, сколько человек (или, может, сотен тысяч человек) в США отказались слушаться своего Президента и продолжают пользоваться российским антивирусом. Но на Reddit появилось довольно много сообщений, в которых пользователи открыто заявляют о своем нежелании отказываться от продукции «Лаборатории Касперского».

Эксперты TechCrunch смогли связаться с некоторыми из них и поинтересовались их мотивами. Большинство, как выяснилось, просто скептически относятся к к причинам запрета ПО «Касперского» на территории США. Напомним, власти США считают, что «Лаборатория Касперского» связана с российскими спецслужбами, хотя прямых доказательств этому к моменту выхода материала не существовало.

Российским властям нет до меня дела

Другие пользователи говорят, что не собираются расставаться с продуктом, потому что они уже заплатили за него. Многие также утверждают, что предпочитают «Антивирус Касперского» всем его конкурентам.

«Он всемирно известен как лучший антивирус в мире и имеет долгую историю. Нет никаких фактических доказательств того, что это «шпионское ПО», и я не могу просто слепо верить чему-то, что не имеет никаких доказательств», — сказал TechCrunch американский пользователь Reddit под псевдонимом Blippyz.

Другой пользователь Reddit с никнеймом YouKnowWho_13, проживающий в Нью-Йорке, сказал изданию, что его не беспокоят обвинения властей в том, что «Касперский» якобы злоупотребил своим доступом к компьютерам некоторых американцев, чтобы тайно передавать данные российскому правительству.

«Я всего лишь кассир, – сказал TechCrunch пользователь Reddit, намекая, что он не представляет никакого интереса для кибершпионов. Он добавил также, что запрет на продажу Kaspersky был «слишком суровым и ненужным (a bit too harsh and unnecessary). «Я пользовался им 10 лет. Сила привычки. Это хороший продукт», – подытожил пользователь.

Хорошо знакомый алгоритм

Метод, которым эти пользователи обходят запрет на продажу, прекрасно знаком подавляющему большинству россиян, пользующимся интернетом на регулярной основе. Они применяют его, чтобы установить обновления антивирусных баз.

Некоторые выбрали еще более простой способ. Они нашли в интернете серверы с обновлениями, расположенные за пределами США, и прописали их в настройках антивируса.

При этом ни о каком пиратстве речи в данном случае нет. TechCrunch пишет, что все эти пользователи купили лицензию «Касперского» до блокировки, то есть пользуются легальным продутом и не нарушают никакие законы или интеллектуальные права.

Что будет дальше

YouKnowWho_13 сказал TechCrunch, что купил международный лицензионный ключ для своего антивируса на eBay. Он, как и многие другие пользователи, добавил «неамериканский» сервер обновлений в настройки «Касперского», чтобы продолжать получать обновления безопасности.

Но YouKnowWho_13, как и другие, кто продолжил использовать ПО «Лаборатории Касперского» на своих ПК, пока не решили вопрос с покупкой новой лицензии после окончания действия нынешней. Сам YouKnowWho_13 не исключит, что после истечения срока действия лицензионного ключа он перейдет на антивирус ESET или Bitdefender.

У пользователь Reddit под псевдонимом Das1996 срок действия ключа истекает примерно через три-четыре месяца. Как только это произойдет, он решит, что делать. Сейчас же он применяет российские методы получения доступа к нужным ресурсам, и если эти методы и дальше будут хорошо работать, Das1996 продолжит пользоваться «Касперским».

Нашлись и те, кто заранее побеспокоился о своей кибербезопасности и купил пролонгированную лицензию на «Антивирус Касперского». По словам пользователя Domingothegamer, в его распоряжении есть трехлетняя лицензия, которая будет действовать еще два года. Она распространяется на 10 устройств.

Геннадий Ефремов

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российская альтернатива GitHub: изучаем возможности

Российский энергогигант потратит 200 миллионов на замену иностранных файерволов

Удаление сверхопасной шпионской функции Windows 11, которую все ненавидят, ломает «Проводник». Новый «подарок» Microsoft

В России испытан «антивирус» для квантовых компьютеров

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Обзор Digma Pro 27" Art M: стильный 5К-монитор для графики и дизайна

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Показать еще

Наука

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис
Показать еще