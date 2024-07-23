Подтверждена совместимость Blitz Identity Provider и платформы АТОЛЛ

Специалисты группы компаний АТОЛЛис и Identity Blitz подтвердили совместимость платформы управления данными платформы АТОЛЛ и сервера аутентификации Blitz Identity Provider. Об этом CNews сообщили представители АТОЛЛис.

Платформа АТОЛЛ, разработанная специалистами группы АТОЛЛис, представляет собой решение для управления данными в больших информационных системах, включающих в себя десятки разнородных приложений. Платформа АТОЛЛ обеспечивает синхронизацию справочной информации в гетерогенных ИТ-системах, обеспечивает обмен данными между приложениями, а также – быстрый поиск информации. Несмотря на то, что исторически основными пользователями платформы АТОЛЛ являются компании нефтегазового сектора и горнорудной промышленности, это решение является универсальным и сейчас начинает активно применяться в других отраслях для решения задач управления данными в больших системах.

В рамках совместных испытаний специалисты компаний подтвердили совместимость платформы АТОЛЛ с сервером аутентификации Blitz Identity Provider. Интеграция этих отечественных решений обеспечивает надежное управление идентификацией и аутентификацией пользователей, повышая удобство использования и безопасность ИТ-решения в целом. Теперь клиенты компаний могут воспользоваться возможностями обоих отечественных продуктов для повышения надежности и эффективности своих информационных систем.

«Много лет мы работали исходя из простого и логичного принципа: главное – решение бизнес-задач и, как следствие, – удовлетворенность заказчика. Но жизнь регулярно заставляет нас корректировать наши цели и даже принципы. В условиях вызовов, стоящих перед нашей страной, приходится все больше уделять внимание не только вопросам автоматизации бизнеса, но и проблемам информационной безопасности разрабатываемых систем. Сотрудничество с компанией Identity Blitz стало очередным шагом платформы АТОЛЛ на пути повышения безопасности поставляемых нами решений», – сказал Иван Мугалев, генеральный директор АО «ОТ-ОЙЛ» (входит в группу компаний АТОЛЛис).

«Мы уверены, что интеграция нашего ПО с Платформой АТОЛЛ обеспечит клиентам дополнительный уровень безопасности и упростит управление доступом к их информационным системам», – отметил Михаил Ванин, генеральный директор Identity Blitz.