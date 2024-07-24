Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Клиентам MWS стал доступен сервис шифрования каналов связи на базе отечественных криптоалгоритмов

MTS Web Services (MWS) (входит в группу МТС) сообщила о расширении линейки услуг в сфере информационной безопасности. В нее вошел сервис шифрования каналов связи «ГОСТ VPN» от «МТС Red». Решение позволяет компаниям защитить данные при их передаче через сеть с помощью сертифицированных средств криптографической защиты информации (СКЗИ), а также поможет выполнить требования законодательства.

«ГОСТ VPN» от «МТС Red» обеспечивает конфиденциальность и целостность данных при их пересылке по открытым каналам связи. В точках, между которыми планируется передача информации, устанавливается оборудование для шифрования данных. Специалисты МТС проводят настройку СКЗИ, маршрутизации, трансляции, туннелирования и фильтрации трафика. В рамках предоставления услуги также осуществляется круглосуточный мониторинг оборудования и своевременная доставка и смена ключей шифрования.

Для предоставления сервиса применяются сертифицированные средства криптографической защиты информации класса до КС-3 включительно. Это позволит заказчикам, использующим сервис, выполнить требования, предъявляемые к объектам критической информационной инфраструктуры, а также безопасно передавать персональные данные по каналам связи.

«При создании защищенных корпоративных каналов связи компании обычно прибегают к реализации комплексного проекта, который включает проектирование, закупку средств СКЗИ, пуско-наладочные работы и сопровождение системы в течение ее жизненного цикла. Сервисная модель предоставления услуги позволяет упростить и ускорить данный процесс для заказчика. Бизнесу не придется думать о закупке оборудования, его настройке и обслуживании, а также получении специальных лицензий. Все это будет предоставляться из коробки. Кроме того, СКЗИ требуют непрерывного мониторинга со стороны специалистов по информационной безопасности. Использование сервиса из облака MWS позволит компаниям не прибегать к расширению штата или снять нагрузку с текущего персонала в случае переезда на сервисную модель с on-prem», – отметил директор по продуктам MWS Михаил Тутаев.

«МТС Web Services давно и успешно работает на рынке облачных решений для бизнеса. Клиенты компании привыкли получать удобные и безопасные цифровые продукты. А теперь благодаря объединению возможностей MWS и «МТС Red» они могут быстро, просто и финансово необременительно получать необходимые им услуги информационной безопасности, в частности сертифицированной криптографической защиты информации, из единой точки – облака MWS», – сказал руководитель направления «ГОСТ VPN» компании «МТС Red» Михаил Горшилин.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Хакер из КНДР устроился в американскую ИБ-компанию главным программистом и первым делом поставил троян на рабочий ПК

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Федеральная таможня со второй попытки покупает антивирус «Касперского» на полмиллиарда

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

«Еще один такой сбой, и с безналом во всем мире будет покончено». CrowdStrike показал: человечество не готово к отказу от наличных денег

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как сделать умной систему полива для сада и огорода

Умные гаджеты для присмотра за детьми: выбор ZOOM

Как шум от гаджетов разрушает психику

Показать еще

Наука

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией
Показать еще