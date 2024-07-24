Обновление интеллектуального сетевого экрана для защиты веб-приложений SolidWall

Команда SolidSoft представила обновление интеллектуального сетевого экрана для защиты веб-приложений SolidWall в новой версии 2.15 с рядом обновлений и улучшений. Об этом CNews сообщили представители ООО «СолидСофт».

Новые функции

Возможности обнаружения и блокирования атак на связанные с форматом XML уязвимости расширены за счет введения проверки соответствия XML-подобных форматов заданным схемам (например, XSD), загружаемым в виде файлов в интерфейсе WAF.

В состав способов реагирования на инцидент включена реализация базового функционала по модификации ответов − в частности, «поддельный ответ» и добавление заголовков.

В модуле противодействия переборным атакам и медленным ботам, анализирующем частоту запросов на конкретный URL или к конкретной функции веб-приложения, реализована автоматическая настройка порогов срабатывания (майнинг на основе машинного обучения).

Для сохранения наиболее ценных данных при критическом недостатке объема хранилища БД реализован механизм автоматического удаления старых транзакций, действий и аномалий при превышении заданного порога заполнения хранилища.

Для упрощения настройки при внедрении WAF внедрен механизм предварительного подавления частых ложных срабатываний.

В репозитории SolidWall представлено автоматическое обновление баз GeoIP Минцифры, информационной системы страновой принадлежности IP-адресов.

Достигнута совместимость с российским веб-сервером Angie PRO, сертифицированным ФСТЭК России, что позволяет клиентам увеличить долю используемых в инфраструктуре отечественных продуктов, а также предоставляет новые технологические возможности, в частности, обеспечивает работу с протоколом HTTP/3.

Также релиз традиционно включает улучшения, направленные на повышение гибкости настройки решения и его аналитических возможностей, на повышение производительности и отказоустойчивости, а также на устранение ранее выявленных недостатков.