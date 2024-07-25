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Интеграция решения Netopia Firewall Compliance с PT VM MP8

Компания «Нетопия» разработала модуль Vulnerability Control в составе решения Netopia Firewall Compliance, который позволяет приоритизировать уязвимости на основании доступности со стороны потенциальных злоумышленников, а также определить доступные хосты для потенциально скомпрометированных активов.

Всю необходимую информацию по активам и уязвимостям Firewall Compliance получает за счет интеграции c продуктами MaxPatrol VM и MaxPatrol 8 компании Positive Technologies.

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