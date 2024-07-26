«Нетопия» и «Код Безопасности» стали технологическими партнерами

Платформа контроля сетевой безопасности и расчета векторов атак Netopia Firewall Compliance и NGFW «Континент 4» от компании «Код Безопасности» прошли технологические испытания на совместимость и эффективно взаимодействуют, обеспечивая снижение инцидентов ИБ, связанных с неправильной настройкой конфигураций. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетопия».

В рамках интеграции «Код Безопасности» предоставляет API для экспорта данных о конфигурации узлов безопасности «Континент 4», а Нетопия — платформу контроля сетевой безопасности и расчета векторов атак – Netopia Firewall Compliance, которая визуализирует сетевую инфраструктуру, проводит расчет возможных векторов атак и приоритизирует уязвимости.

«Для наших заказчиков вопрос поддержки отечественных межсетевых экранов является одним из ключевых. Коллеги из «Кода Безопасности» открыты к сотрудничеству, предоставили API и документацию, в том числе на syslog. Они активно развивают сотрудничество, что не может не радовать. Мы будем наращивать наше технологическое партнерство и дальше, решая самые сложные задачи заказчиков, в том числе миграцию, оптимизацию правил, поиск и приоритизацию векторов атак», – сказал Павел Кириллов, технический директор компании «Нетопия».

«Вопрос обеспечения управлением политиками безопасности стоит довольно остро. Особенно с учетом необходимости миграции с иностранных NGFW на российские, так как сложность миграции, в том числе, зависит и от количества переносимых правил межсетевого экрана (МСЭ). Количество правил МСЭ и NAT постоянно увеличивается, и мы часто видим инсталляции с несколькими тысячами правил. Проанализировать это вручную – задача не из легких. Поэтому наша интеграция с Netopia Firewall Compliance позволяет сделать эту задачу выполнимой», – отметил Дмитрий Лебедев, ведущий эксперт отдела продвижения продуктов, «Код Безопасности».

Тестирование интеграции осуществлялось на версиях: «Континент» 4.1.7.1395 и 4.1.9.2585; Netopia FC 2.0.4.