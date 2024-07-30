Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

«Инфосистемы Джет» провела независимое тестирование NGFW компании «Инфотекс»

Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW версии 5.3 прошел независимое тестирование системного интегратора «Инфосистемы Джет».

В 2023 г. «Инфосистемы Джет» развернули собственную лабораторию с целью дать наиболее полное представление о доступных в России решениях класса NGFW.

Функциональное и нагрузочное тестирование популярных российских решений NGFW проводилось по собственной методике «Инфосистемы Джет» в формате vendor-agnostic. Эксперты смоделировали условия, максимально приближенные к реальным, на EMIX-трафике (Enterprise Mix), созданном на основе профиля реального трафика в корпоративной сети «Инфосистемы Джет». Тестирование проводилось в режиме, который чаще всего использует заказчик – включены все модули защиты, журналирование.

Независимое тестирование интегратора подтвердило заявленные характеристики и производительность ViPNet Coordinator HW 5.3. Подтверждено, что максимально допустимая нагрузка не повлияла на стабильность работы продукта.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Максимально критическая уязвимость в языке PHP открывает двери для майнеров и ботнетов

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Россияне не поделили технологии интернет-слежки. ИБ-тяжеловес отнимает патент у новичка на рынке

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Больше половины объектов критической инфраструктуры России не успеют выполнить требование по имортозамещению ИБ

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024: лучший ноутбук на Windows?

Обзор Hisense RQ760N4IF1: холодильник будущего с интеллектуальными функциями

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам
Показать еще