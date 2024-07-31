Пользователям «Ред ОС 8» стало доступно решение SafeERP CS EM

Пользователям «Ред ОС 8» стало доступно решение SafeERP CS EM. Разработка компании «Газинформсервис» автоматически анализирует состояние безопасности кода «1С», Python, SQLScript, JavaScript и других языков программирования, обнаруживая и устраняя уязвимости.

Компании «Газинформсервис» и «Ред Софт» подтвердили совместимость продуктов SafeERP CS EM и «Ред ОС 8». Данная совместимость поможет защитить бизнес от непредвиденных рисков. Модуль SafeERP CS EM поможет своевременно выявлять уязвимости в коде используемых программ, а операционная система «Ред ОС 8» станет отечественной платформой для безопасной работы сотрудников.

SafeERP CS EM («Газинформсервис») помогает обнаруживать уязвимости и ошибки в коде, что снижает риски кибератак и повышает защищенность критически важных данных. Модуль обеспечивает глубокий анализ кода, осуществляя как синтаксический, так и семантический разбор. Это позволяет выявить потенциальные уязвимости по заданным сценариям атак. Гибкость системы позволяет пользователям настраивать уровень критичности и создавать собственные сценарии проверки. Продукт выявляет небезопасное состояние программного кода «1С», SQLScript, XS, XML, JS, Python, C#, XSJS, XAML, Java и предлагает свыше 120 сценариев проверок на уязвимости, скорость и качество (SAST).

«Ред ОС 8» («Ред Софт») – отечественная операционная система, соответствующая требованиям импортозамещения и обеспечивающая стабильную и безопасную работу ИТ-инфраструктуры. В свежей версии «Ред ОС 8» используется ядро Linux LTS-версии 6.6, что обеспечивает совместимость с современными поколениями процессоров, видеоускорителей и периферийного оборудования. В состав «Ред ОС 8» входит набор средств разработки, включающий компиляторы, интерпретаторы, средства сборки, отладки и другие инструменты. Репозиторий содержит инструменты разработки различных версий, это открывает множество возможностей для создания ПО под «Ред ОС 8», а также позволяет обеспечить совместимость ПО, требующего различные версии инструментов разработки. Так, в «Ред ОС 8» представлены версии Python 2.7, 3.8 – 3.11, clang/llvm версий 11 – 15, OpenJDK LTS-версий 1.8, 11, 17, 21, .Net Framework актуальных версий 6.0 – 8.0 и другие инструменты.

«Мы в компании «Газинформсервис» делаем все, чтобы в условиях внешней нестабильности бизнес-процессы наших заказчиков были под надёжной защитой. Совместимость SafeERP CS EM и «Ред ОС 8» – это результат совместных усилий специалистов компаний «Газинформсервис» и «Ред Софт», который подтверждает нашу приверженность обеспечению безопасности и стабильности для наших клиентов, это один из главных приоритетов», – отметила менеджер по продукту SafeERP Римма Кулешова.

«С каждым годом количество решений, разрабатываемых отечественными ИТ-компаниями, становится больше, а с развитием импортозамещения темпы только ускоряются. Совместимость нашей операционной системы с SafeERP CS EM от «Газинформсервис» – это отличная новость для отечественного рынка технологий. Совместное внедрение «Ред ОС 8» и SafeERP CS EM поможет как закрыть задачи по импортозамещению, так и обеспечить безопасную работу с инфраструктурой организации», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».