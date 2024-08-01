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Angara Security воспитывает будущих кибергероев: в 2024 году компания продолжила развивать направление стажировок для начинающих специалистов

Компания Angara Security расширяет программы стажировок для студентов в 2024 г. Количество стажеров увеличилось почти втрое по сравнению с 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Angara Security.

Летом в стажировке #AngaraStart и отдельных треках приняло участие более 30 студентов и выпускников профильных факультетов по информационной безопасности из московских вузов.

«Мы выступаем за качественный подход в работе со стажировками, а не количественный, поэтому нам важны знания и желания студентов развиваться и обучаться в области информационной безопасности, чтобы дать ребятам возможность погрузиться в профессию, выбрать интересное для себя. По окончанию стажировки у многих ребят будет возможность стать частью нашей команды», — сказала Валентина Ерохина, директор по персоналу Angara Security.

Отбор кандидатов был насыщенным и сложным, включал в себя тестовые задания на теорию и логическое мышление, но студенты из МТУСИ, НИЯУ МИФИ, МИРЭА, НИУ МЭИ, РГУ НЕФТИ и ГАЗА, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МПУ, РЭУ им. Плеханова, НИУ ВШЭ, МАИ, НИУ МИЭТ и РУТ (МИИТ) отлично справились с ним и уже более двух месяцев обучаются в главном офисе Angara Security под чутким руководством наших экспертов.

«Студенты демонстрируют высокий уровень подготовки и мотивации к новому практическому опыту. Мы благодарим вузы, которые внесли значительный вклад в профессиональную подготовку обучающихся», — сказала Валентина Ерохина.

Программа стажировки Angara Security включает лекции, практические сессии и разбор ошибок. Особое внимание уделяется практической составляющей, позволяющей студентам не только получить теоретические знания, но и применить их на практике.

Стажировка Angara Start предоставляет молодым специалистам в области информационной безопасности реальную возможность начинать карьеру без долгих поисков и бесконечных собеседований. «Во время обучения ребята изучили направления деятельности компании и познакомились с нашими экспертами. Теперь ребята понимают вектор развития и могут выбрать интересное для себя направление», — сказала директор по персоналу Angara Security.

В 2024 г. в программу стажировки вовлечено около 20 ИБ-экспертов по направлениям: анализ защищенности, системы мониторинга и реагирования, консалтинг и аудит, а также специалисты из отделов сопровождения инфраструктуры и сетевых решений, сетевых технологий, прикладных систем и анализа кода. Это позволяет студентам получить представление о многогранности рынка информационной безопасности и выбрать направление своей будущей карьеры.

Angara Security стремится продолжать сотрудничество с российскими вузами. Компания продолжит активно участвовать в развитии взаимодействия с вузами и проводить мероприятия для студентов. Уже сейчас компания готовит новые дополнительные стажерские программы на 2025 г.

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