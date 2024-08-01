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«Платформикс» обеспечил защиту цифровой инфраструктуры «Кордианта» с помощью решений UserGate

Системный интегратор «Платформикс» осуществил поставку ИБ-решений UserGate для компании «Кордиант». Решения UserGate были выбраны в качестве замены продуктам западных производителей.

Среди решений, приобретенных компанией «Кордиант»: межсетевые экраны UserGate D500 — многофункциональное решение, которое позволяет комплексно защитить корпоративную сеть от киберугроз любого уровня; комплекс UserGate Virtual Edition — виртуальный межсетевой экран, отличающийся высокой скоростью и простотой установки; UserGate Management Center — вспомогательная система управления для виртуального межсетевого экрана, позволяющая централизованно управлять большим количеством устройств; Advanced Threat Protection — программное обеспечение, защищающее компьютер и компьютерные сети от новейших вирусных угроз; Stream Antivirus — потоковый антивирус, обеспечивающий проверку трафика без ущерба для производительности и быстродействия сети.

«Сегодня шинный кластер “Кордиант” реализует глобальный проект по переходу на отечественное ПО, именно поэтому наш выбор пал на UserGate — комплексные продукты, которые легко масштабировать и поддерживать. Единая платформа позволяет внедрить решения на всех предприятиях, входящих в шинный кластер “Кордиант”. Благодарим коллег из “Платформикс” за квалифицированную помощь с выбором и поставкой», — сказал директор департамента ИТ компании «Кордиант» Дмитрий Макеев.

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