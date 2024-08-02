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«СберСтрахование» и «СберМобайл» запустили сервис «Хранитель» для защиты абонентов

«СберСтрахование» и «СберМобайл» запустили бесплатный сервис «Хранитель» для защиты абонентов, пользующихся услугами «Сбера». Система блокирует мошеннические вызовы, перенаправляет спам-звонки в умную голосовую почту, а также обеспечивает страховую защиту денег на картах и счетах абонентов.

Сервис «Хранитель» включает в себя программный и страховой компоненты и имеет три уровня защиты. На первом уровне система фильтрует вредоносные звонки и блокирует вызовы мошенников еще до первого гудка. На втором — услуга автоматически определяет нежелательные вызовы и перенаправляет их в умную голосовую почту «Антиспам». Записи разговоров и их текстовые расшифровки хранятся в приложении оператора в разделе «Безопасность» в течение пяти дней. Третий уровень позволяет возместить ущерб, если злоумышленники получили доступ к банковским счетам.

Страховая составляющая включается только если звонок от злоумышленников поступил на номер клиента, который привязан как основной в «СберБанк Онлайн», и не был заблокирован программным компонентом. Страховая программа распространяется на широкий перечень рисков: несанкционированные списания, финансовые потери из-за кражи персональных данных, телефонное и интернет мошенничество, включая оплату на сайтах двойниках и самостоятельный перевод денег по реквизитам злоумышленников.

Чтобы защита начала действовать, абоненту необходимо указать свой номер «СберМобайл» как основной в приложении «СберБанк Онлайн». При наступлении страхового случая нужно зайти в раздел «Безопасность» в приложении «СберМобайл», выбрать в меню пункт «Возврат денег» и заполнить форму.

Сергей Волков, генеральный директор «СберМобайл», сказал: «Многие из нас или наших знакомых сталкивались со звонками от мошенников. К сожалению, таких случаев в нашей стране становится с каждым годом всё больше. Мы заботимся о безопасности своих клиентов, и сервис “Хранитель” — это еще один шаг в этом направлении. В его основе лежат технологии на базе искусственного интеллекта, которые позволяют эффективно выстраивать уровни защиты наших пользователей».

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