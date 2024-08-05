Облако Linx Cloud аттестовано по первому уровню защищенности

Компания Linx получила аттестат, подтверждающий, что облачная платформа Linx Cloud на базе дата-центра в Москве соответствует первому уровню защищенности (УЗ-1). Таким образом, компании могут размещать в Linx Cloud системы, содержащие персональные данные, к которым предъявляются наивысшие требования защиты. Об этом CNews сообщили представители Linx.

Ранее Linx Cloud выпустил продукт «Частное облако на базе отечественной платформы виртуализации», которое было аттестовано на уровень защищенности УЗ-1 и К1.

Теперь аттестована публичная облачная инфраструктура Linx Cloud в Москве. Аттестацию провели специалисты сертифицированной организации «Лоджикал АйТи», выполнив широкий спектр масштабных обследований.

В ходе испытаний они проверили у провайдера наличие необходимых средств защиты данных. Результаты проверки подтвердили соответствие облачной инфраструктуры Linx Cloud всем требованиям приказа ФСТЭК №21.

«С помощью аттестации мы подтвердили выполнение требований регуляторов в части защиты персональных данных, которые наши клиенты размещают в облаке. Наиболее важна такая возможность для компаний, обрабатывающих большое количество персональных данных специальной и биометрической категорий. К таким организациям, например, относятся компании из сфере медицины, страхования и других», – сказал руководитель отдела информационной безопасности Linx Cloud Георгий Беляков.

В октябре 2023 г. Linx подтвердил соответствие облачной инфраструктуры и операционных процессов центров обработки данных стандарту PCI DSS. Этот международный стандарт предназначен для обеспечения защиты от несанкционированного доступа к платежным данным пользователей.