Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

«Газинформсервис» и «С-Терра СиЭсПи» подтверждают совместимость продуктов для комплексной защиты инфраструктуры

В эпоху цифровизации, когда киберугрозы становятся все более изощренными, компании «Газинформсервис» и «С-Терра СиЭсПи» завершили совместные испытания продуктов Efros Defence Operations и «С-Терра Шлюз». Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис.

Результаты испытаний подтверждают корректность совместного функционирования программного комплекса Efros Defence Operations и программно-аппаратного комплекса «С-Терра шлюз» при условии соблюдения требований эксплуатационной документации.

Программный комплекс по защите системно-технической инфраструктуры Efros Defence Operations производства ООО «Газинформсервис» обеспечивает комплексную защиту системно-технической инфраструктуры от внутренних и внешних угроз. Программно-аппаратный комплекс «С-Терра Шлюз» от ООО «С-Терра СиЭсПи» обеспечивает защиту сети от несанкционированного доступа и кибератак. Объединение этих решений создает многоуровневый щит, способный отразить самые разнообразные киберугрозы, от внутренних нарушений до сложных кибератак.

«Совместимость наших решений обеспечивает клиентам комплексный подход к защите информационной инфраструктуры. Интеграция Efros Defence Operations и «С-Терра Шлюз» создает надежный многоуровневый щит от киберугроз, минимизируя риски для бизнеса», – отметила Мария Кудрявцева, менеджер продукта Efros Defence Operations.

«Мы предоставляем нашим заказчикам высококачественные услуги и решения, для этого постоянно дорабатываем наши продукты и проверяем их на совместимость с комплементарными продуктами по защите информации, — сказал руководитель технического консалтинг Андрей Работинский. – Комплексные решения помогают значительно повысить защищенность информационных систем, в данном случае обеспечить аутентификацию и защищенный доступ удаленных пользователей в корпоративную сеть с использованием отечественных продуктов».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Из-за дефицита кадров в российскую ИБ стали нанимать начинающих ИТ-шников. Но платят им меньше, чем курьерам-мигрантам

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

За россиянами три года целенаправленно следят через Android

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Северокорейские хакеры подсовывают программистам трояны под видом тестовых заданий

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как избежать туннельного синдрома: самые эргономичные клавиатуры в 2024 году

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14 2024: компактный универсал с OLED-экраном

Обзор умных устройств EKF: новый уровень комфорта для дома

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы
Показать еще