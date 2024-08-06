«Газинформсервис» и «С-Терра СиЭсПи» подтверждают совместимость продуктов для комплексной защиты инфраструктуры

В эпоху цифровизации, когда киберугрозы становятся все более изощренными, компании «Газинформсервис» и «С-Терра СиЭсПи» завершили совместные испытания продуктов Efros Defence Operations и «С-Терра Шлюз». Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис.

Результаты испытаний подтверждают корректность совместного функционирования программного комплекса Efros Defence Operations и программно-аппаратного комплекса «С-Терра шлюз» при условии соблюдения требований эксплуатационной документации.

Программный комплекс по защите системно-технической инфраструктуры Efros Defence Operations производства ООО «Газинформсервис» обеспечивает комплексную защиту системно-технической инфраструктуры от внутренних и внешних угроз. Программно-аппаратный комплекс «С-Терра Шлюз» от ООО «С-Терра СиЭсПи» обеспечивает защиту сети от несанкционированного доступа и кибератак. Объединение этих решений создает многоуровневый щит, способный отразить самые разнообразные киберугрозы, от внутренних нарушений до сложных кибератак.

«Совместимость наших решений обеспечивает клиентам комплексный подход к защите информационной инфраструктуры. Интеграция Efros Defence Operations и «С-Терра Шлюз» создает надежный многоуровневый щит от киберугроз, минимизируя риски для бизнеса», – отметила Мария Кудрявцева, менеджер продукта Efros Defence Operations.

«Мы предоставляем нашим заказчикам высококачественные услуги и решения, для этого постоянно дорабатываем наши продукты и проверяем их на совместимость с комплементарными продуктами по защите информации, — сказал руководитель технического консалтинг Андрей Работинский. – Комплексные решения помогают значительно повысить защищенность информационных систем, в данном случае обеспечить аутентификацию и защищенный доступ удаленных пользователей в корпоративную сеть с использованием отечественных продуктов».