Компания «Инфотекс» получила сертификат ФСТЭК России на ViPNet Coordinator HW 5

Компания «Инфотекс» объявила о получении сертификата ФСТЭК России на шлюз безопасности нового поколения ViPNet Coordinator HW 5.

Сертификат ФСТЭК России №4831 от 25 июля 2024 г. подтверждает соответствие ViPNet Coordinator HW 5 требованиям по безопасности информации, устанавливающим уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий по 4 уровню доверия, требованиям к межсетевым экранам и профилю защиты межсетевых экранов типов А и Б четвертого класса защиты, требованиям к системам обнаружения вторжений и профилю защиты систем обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты.

ViPNet Coordinator HW 5 – новое поколение криптографических шлюзов безопасности «Инфотекс», разрабатываемых в рамках концепции NGFW или многофункциональных межсетевых экранов, объединяющих в себе множество функций безопасности, за счет чего значительно расширяются возможности применения данного продукта и обеспечивается комплексная защита от сетевых угроз.

«Мы непрерывно работаем над совершенствованием наших продуктов, чтобы эффективнее противодействовать угрозам информационной безопасности и соответствовать актуальным запросам наших заказчиков. Пятое поколение ViPNet Coordinator HW объединяет в себе несколько модулей и сервисов безопасности, и приходит на смену ViPNet Coordinator HW 4, – отметил Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора «Инфотекс». – Полученный сертификат – это результат первого этапа подтверждения соответствия функциональных характеристик нового поколения нашего флагманского продукта требованиям регуляторов в области ИБ. В ближайшее время мы планируем завершить сертификацию ViPNet Coordinator HW 5 по требованиям ФСБ России к СКЗИ класса КС3, а также по требованиям ФСТЭК России к многофункциональным межсетевым экранам уровня сети».