SoftControl DeCrypt защищает банкоматы с операционной системой Linux

Компания SafenSoft, российский разработчик инструментов проактивной защиты конечных точек сети, выпустила новую версию средства шифрования дисков SoftControl DeCrypt, позволяющую предотвратить атаки на устройства самообслуживания c операционной системой Linux. Об этом CNews сообщили представители SafenSoft.

Шифрование дисков банкоматов необходимо для защиты информации, которая может дать злоумышленникам возможность проникнуть в банковскую систему. SoftControl DeCrypt использует алгоритмы шифрования в сочетании с параметрами системных и периферийных устройств для создания ключей шифрования и расшифровки, что позволяет обойти эксплуатационные ограничения банкоматов, расположенных в разных локациях.

«Появление поддержки Linux в линейке SafenSoft – это ответ на изменение российского рынка устройств самообслуживания. Банки в рамках стратегии по импортозамещению делают выбор в пользу продуктов, минимизирующих их риски. Работая более 20 лет с Windows, при переносе функциональности мы ставили перед собой две задачи: первая – обеспечить одинаковый уровень защиты для обеих платформ и второй – сделать бесшовное управление единым парком банкоматов, так как замена, как правило, осуществляется постепенно. Но и здесь стоит учитывать, что поддержка Windows 10 заканчивается в 2025 г., поэтому процесс может пойти быстрее», - сказал Светозар Яхонтов, генеральный директор SafenSoft.

SoftControl DeCrypt является частью комплексного решения SafenSoft, обеспечивающего многоуровневую защиту и мониторинг событий из «единого окна». Продукты SafenSoft позволяют с минимальными усилиями проходить ежегодные аудиты регуляторов на соответствие требованиям стандартов по информационной безопасности.