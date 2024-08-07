Компания «ССК» выбрала «СерчИнформ КИБ» для защиты данных клиентов

Строительная компания «ССК» внедрила DLP-систему «СерчИнформ КИБ» для защиты критически важной информации и данных клиентов. Решение о покупке было принято в марте 2024 г. после пилотирования систем нескольких вендоров. На этапе тестирования отдел информационной безопасности «ССК» пришел к выводу, что КИБ гибче в настройках и удобнее в администрировании – вся аналитика находится в одной консоли. В ней можно получить детальное представление об инциденте и создавать подробные отчеты. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Среди других ключевых преимуществ DLP-системы от «СерчИнформ» заказчик отметил простоту в интеграции с другими ИБ-решениями, возможность контролировать популярные каналы передачи информации, а также легко настраивать систему и фокусироваться на конкретных задачах мониторинга.

«Раньше наша компания использовала другую DLP-систему. Но в связи с масштабированием бизнеса и приобретением важных активов, которые требовали особой защиты, продукт перестал отвечать всем условиям обеспечения информационной безопасности. Тогда перед службой ИБ встала задача найти решение, которое закрыло бы все запросы бизнеса, и надежно защищало критически важную информацию от утечек: эксплуатационно-техническую документацию, персональные данные сотрудников, клиентов. Выбор пал на КИБ, – сказал Владислав Ильинский, CISO группы компаний «ССК». – Существенным преимуществом также стала техническая поддержка «СерчИнформ». Специалисты еще на стадии пилотного проекта проявили высокую заинтересованность, указали на «узкие места» в компании, за которыми необходим контроль».

«СерчИнформ КИБ» собирает и анализирует массу дополнительной информации о движении данных и активности пользователей. Это помогает выявлять внутренние инциденты и вовремя устранять рискованные ошибки пользователей. Например, еще на этапе тестирования КИБ в «ССК» обнаружил сотрудника, который работал не на корпоративных ресурсах. «Данный случай нельзя назвать инцидентом, но он помог предотвратить нарушение и избежать утечки информации», – отметили в компании.

«Мы развиваем продукт, отталкиваясь от практических задач клиентов. Благодаря такому подходу, КИБ дает первые результаты уже на этапе пилота. Кроме того, мы постоянно оптимизируем продукт, чтобы облегчить работу специалистам службы безопасности. Так, в КИБ расширились возможности контроля различных типов данных – из коробки доступно более 400 встроенных правил детектирования конфиденциальной информации. Доработка позволяет усилить контроль за особенно важными данными: бизнес-документацией, исходным кодом и пр. Для полной же защиты мы реализовали нативную поддержку обмена со средами ведения проектов, как популярной Jira/Confluence, так и ее отечественным аналогом «Сфера»», – сказал Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ».

Опираясь на результаты тестирования DLP и планы развития бизнеса, в «ССК» планируют увеличивать объем внедрения «СерчИнформ КИБ».