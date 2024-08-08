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«АНТ-ЦС» получила бессрочную лицензию ФСТЭК России

«АНТ-ЦС» получила бессрочную лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации. Лицензия позволяет компании оказывать услуги по хранению персональных данных других организаций, устанавливать и настраивать оборудование и программы, предназначенные для защиты данных. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС».

Лицензия подтверждает право «АНТ-ЦС» на осуществление шести видов деятельности связанной с защитой информации как в технических каналах, так и в физическом пространстве.

«Мы разрабатываем и интегрируем цифровые решения в производственную деятельность ведущих промышленных компаний, обеспечивающих критическую инфраструктуру нашей страны. Наличие лицензии позволит структурным подразделениям «АНТ-ЦС» продолжать оказывать квалифицированные профессиональные услуги для своих клиентов на высшем уровне в рамках правового поля РФ», – сказал генеральный директор «АНТ-ЦС» Александр Мамаев.

Основными лицензированными видами деятельности «АНТ-ЦС» стали такие направления как проектирование защищаемых помещений, средств и систем информатизации в защищенном исполнении. Также лицензия распространяется на установку, монтаж, наладку, испытания и ремонт средств защиты информации в части программных и программно-технических средств обработки, контроля эффективности и защиты информации.

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